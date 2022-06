チョコ工場で作業員がチョコレート槽に転落し入院 米

現地時間9日、米ペンシルベニア州にあるマース・リグレー社のM&Ms工場で、チョコレート槽に落ちた2人が入院した。

【写真】現場の様子

ペンシルベニア州ランカスター郡職員が地元放送局CBS21に語ったところでは、2人はチョコレート槽に落ちた後病院に搬送された。緊急隊員も、エリザベスタウンにある工場で救出作業に当たったことを認めた。

フォトジャーナリストのネイサン・ヤージズ氏によると、チョコレート槽に落ちた2人はマース社の従業員だったという。投稿時、現場にはカラーコーンが設置され、地元消防が現場に駆け付けていた。2人が落下したのが何色のチョコレートだったかは不明。

from Rolling Stone US

Just arrived on scene here at Mars M&M Chocolates in Elizabethtown after 2 employees have fallen into a tank filled with chocolate. Stay with @CBS21NEWS for the latest pic.twitter.com/kTRJs9o5v8 — Nathan Yerges (@yergesphotog) June 9, 2022