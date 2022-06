剛力彩芽、こだわりの“アイメイク術”を明かす「塗り方とかマスカラの種類もけっこう変えています」

女優・すみれと、双子タレント・広海が美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMの番組「KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO」。東京・原宿にある日本最大級のコスメ・美容のテーマパーク「@cosme TOKYO」のスタジオから、ゲストのメソッドやルーティン、最新の美容トレンドなどを発信します。6月5日(日)~6月19日(日)の3週にわたり、女優・剛力彩芽さんがゲストに登場! 今回は、6月5日(日)放送内容を紹介。ここでは、剛力さんのお気に入りメイクを紹介しました。すみれ:剛力さんはInstagramでも“Ayamake”などのメイク動画をアップされていますが、やっぱりメイクはお好きなんですか?剛力:大好きですね!!すみれ:やっぱり女性はメイク大好きですよね(笑) 剛力さんがメイクを好きになったキッカケは?剛力:もともと好きではあったんですが、“メイクの幅ってすごく広いんだな”って、より興味をもつようになったのは、3~4年ぐらい前かな? ヘア&メイクアップアーティストの小田切ヒロさんに出逢ったときに、「メイクでも、ファッションと同じように自分を変えられるんだ」と。もともとファッションはすごく好きだったんですけど、自分にとって、メイクってやっぱりまだ不慣れというか、その頃はできない部分がすごく多くて。広海:剛力さんは芸能界歴がとっても長いから、どうしても必然的に、プロの方にヘアメイクしてもらうことが多くなりますもんね。剛力:そうなんです。やっぱりプロのメイクさんのテクニックってすごいなと思うんですけど、特に、小田切さんと出逢って、もっと幅を広げて“メイクで自分を変えていけるんだ”っていうことを感じてからは、なんか目覚めました(笑)。あの目覚めた時間は、すごく楽しかったですね。広海:小田切さんにメイクしてもらって、特に、顔のどのパーツが変わって楽しかった?剛力:目もとと眉毛ですね!広海:“こんなに変わる!?”って感動した?剛力:感動しました!! すごい大人っぽくて、カッコよさと芯があるんだけど、でも、かわいさもほどよく残っていて、なんか本当に私をいかしてくだっているというか。小田切さんが「あなたは童顔だから、そこはそのままでいい」みたいな感じで言ってくださったのもすごく嬉しくて。広海:小田切さんは性格的にもハッキリ言ってくださるところもいいですよね!「それ、似合わないわよ」とかね(笑)。剛力:そうなんです(笑)。「やらなくていい!」って言ってくれたりするので、そこもすごく嬉しかったですね。広海:剛力さんは、そのふんわりした太眉も含めて、オシャレな目もとが印象的ですが、アイメイクのこだわりとかはありますか?剛力:アイメイクは、昔はアイラインをただただ太く引きすぎちゃってたりしたんですけど、今は、太さや入れる場所を変えたりとかで変化をつけたり、あと、マスカラでめちゃくちゃ楽しんでますね! 私、マスカラでかなり印象が変わるので、その日によって“今日はちょっとふんわり見せたいな”っていうときは、ロングマスカラにしたり、より自然なキレイなロングになる成分が入っているベース系のものも使ったりしますね。広海:なるほど! マスカラやベース系で、まつ毛のキレイな長さを出すようにしてるのね。剛力:そうですね。でも、“今日はくっきり、カッコよく見せたいな”っていうときは、ボリュームを出したり、見せたいイメージによって、マスカラの種類とか塗り方もけっこう変えています!すみれ:すごい!! メイクさんみたいだね。剛力:(笑)。それがもう、すごく楽しいんですよね!広海:日によってマスカラの種類まで変えるの?剛力:変えますね!広海:へぇ〜! 面白い!すみれ:すごい! みんな、けっこうお気に入りの1本をずっと使っていたりしますよね。広海:そうだよね! 見せたい雰囲気によって、ロングとかボリュームの違いで、目もとの印象を変える、っていうのは素敵ですね。剛力:今、カラーマスカラにも挑戦したいなと思っています!すみれ:あ!それなら、今、夏メイクにぴったりのFASIOの「パーマネントカール フィクサー」がおすすめです! ヘルシーで抜け感のある「コッパ―ブラウン」っていう夏限定カラーなんだけど、パール感もちょっとあるから、夏の光を取り込んで、キラキラした目もとがつくれるの!剛力さんが目指す、自然でキレイな上向きロングカールもつくれるし!広海:FASIOとROXYの限定コラボのマスカラだよね!サマーシーンにぴったりな、めちゃくちゃかわいいパッケージ!!剛力:いいですね! 使ってみたいです!<番組概要>番組名:KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO放送日時:毎週日曜 9:00~9:30amパーソナリティ:すみれ、広海番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/