豆柴の大群「背中を押す」「カッコいい」「かわいい」「クロちゃん作詞」のオススメ曲は？

豆柴の大群がTOKYO FMのレギュラー番組「SCHOOL OF LOCK! 豆柴LOCKS!」に出演。6月7日と9日の放送では、リスナーから届いた楽曲に関するメッセージを取り上げ、自身の楽曲のおすすめポイントを紹介しました。【登校中はずっと豆柴の大群の曲を聴いて、不安を吹き飛ばしてます!"ジョブサン"の歌詞に勇気をもらってます!】ハナエモンスター:嬉し〜!アイカ・ザ・スパイ:これは嬉しい!ハナエ:「大丈夫サンライズ」(ジョブサン)は、私たちの初期のほうの……。アイカ:2曲目だね。ハナエ:2曲目の曲で、私たちの社長の渡辺さん(JxSxK)とサウンドプロデューサーの松隈(ケンタ)さんが作詞をしている曲なんですけど。本当にこの曲には何回も助けられて、私たち。アイカ:そうだね。サビで『何回だって立てるさ 傷だらけは裏切らないんだから』と歌ってて、"失敗しても終わりじゃない"みたいな。ハナエ:お〜かっこいい!アイカ:そんな感じに思って背中を押されるから、うちもすごい好きな曲なんだよね。ハナエ:私たちも初期のほうはね、「カッコ良く歌わなきゃ」って思ってたんだけど、最近はみんなに"大丈夫だよ"って……。アイカ:そう! わかる〜。ハナエ:みんなに"大丈夫だよ!"、"本当に大丈夫だからね!"って気持ちで歌えるようになったから。この曲を聴いて、みんなも「大丈夫なんだ」って思ってほしい。何回だってね! 間違えたっていいんだよ! 傷だらけになろうぜ!アイカ:落ち込んだときとか、失敗したときとか、本当に聴いてほしい。ハナエ:「大丈夫サンライズ」ぜひたくさん聴いてほしいです〜!<6月7日(火)放送分>【友達に「豆柴の大群のオススメな曲は何?」って聞かれて『魔法の言葉』って答えました!友達に勧めるならこれがいいよ! って思うメンバーのオススメ曲を知りたいです!】ミユキエンジェル:なるほど〜「魔法の言葉」。アイカ・ザ・スパイ:うちも「魔法の言葉」が好き! ってずっと言ってんだよな〜。ミユキ:そうだよね。でも豆柴の曲ってさ、いろんな曲調の曲があるじゃん? カッコいい曲、かわいい曲……。アイカ:全部あるもんね。バラードもあるしね、『I need you』みたいな。ミユキ:全部それぞれ聴いてほしいから。――カッコいい・かわいい・落ち着いた系・バラード系のオススメ曲は?アイカ:じゃあ、まずカッコいい曲は?ミユキ:「MOTiON」!アイカ:お~一緒!ミユキ:豆柴の大群のメンバー全員で作詞した曲だからね。カッコいいっすね。で、かわいいやつ。アイカ:「お願いキスミー」とか。ミユキ:「お願いキスミー:かわいい! 「お願いキスミー」にしよ! かわいい系は「お願いキスミー」聴いてもらって……落ち着いた系は「魔法の言葉」、バラード系は「I need you」を聴いてもらう!ミユキ:クロちゃんの作詞曲だったら、どれがいい?アイカ:どうしよっかな〜。ミユキ:いちばん意味わかんないやつにする?アイカ:そうだね! でも、全部意味わかんないからなぁ(笑)。「サマバリ」とか、もうわかんなくない?ミユキ:確かに、『エンドレスサマーバリケーション』……(笑)。アイカ:「何言うとんねん」って話じゃん。"日焼けを守る"みたいなこと言っといて。ミユキ:クロちゃん作詞の曲、全部聴いてほしいね!アイカ:全部聴いてほしい!ミユキ:豆柴の曲、いい曲いっぱいあるんだ! だから全部聴いてほしい!<6月9日(木)放送分>