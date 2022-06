「行きたくないから時間よ止まれ」…別室登校から通信制へ転校する10代の葛藤と背中を押す言葉

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。毎週月曜にお届けしている「SOCIAL LOCKS!」のコーナーでは、生まれた環境のこと、性のこと、障がいのことなど、周りとの“違い”について悩んでいるさまざまな10代の声を届けています。6月6日(月)の放送では、別室登校が続き通信制高校に転校することになったリスナーのメッセージを紹介。パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭が、さまざまな思いを抱えながらも新しい環境への一歩を踏み出すリスナーにエールを送りました。私は、6月から通信制高校に転校することになりました。本当は転校したくなかったのですが、身体の不調で別室登校が多くなり、別室登校では単位が認められないため転校するしかありませんでした。いままで通っていた高校は、ずっと目指して勉強してやっと入った難関校です。入学できてとても嬉しかったし、友達もたくさんできました。ただ、その高校に通うためには、家族と離れて祖母と暮らす必要があって、祖母との2人暮らしがいつしかストレスになり、去年高校1年生の夏に不安障害を発症してしまいました。そして体調が悪化したため、2年生からは別室登校になりました。友達が「オンライン授業で単位を取れないか」と先生に掛け合ってくれましたが、同じ教室で授業を受けないと単位を認めてもらえず、自分で転校することを決めました。次の高校は先生も生徒も優しそうで、すぐになじめると思いますが、それでも新しい環境に踏み込むのはかなりのエネルギーがいります。正直なところ、「行きたくないから時間よ止まれ」って感じです。6月6日が転校初日なのに、いまでもこう思ってしまいます。オンライン授業が単位として認められれば、転校しなくてよかったのに。学校が柔軟に対応してくれたら、ずっと大好きな高校に通えたのに。教室に行けないだけで、大好きな高校に卒業までいられないことが、いまでも悔しくて悔しくてたまりません。こもり校長:6月6日だから、今日が転校初日だったんだね。ぺえ教頭:どうだったかなぁ。こもり校長:俺は通信に通っていたんだけど、全日制だった教頭はどう思いますか?ぺえ教頭:そうだね……自分の心と向き合って、だんだん壊れて、崩れていくのを目の前にして、この選択をしたのは……自分の道を自分で切り拓こうとした結果だし、私は背中を押してあげたいし、いい選択だと思うかな。こもり校長:そうだね。校長は通信制に通って卒業したから、通信制の良さも難しさも感じている。「(転校前の)学校に通いたい」という気持ちはあっただろうけど、通信制が別に逃げだとは俺は思わない。そこには、そこにしか感じられないものもあるとは思うから。その環境に入ることに対して、ネガティブにとらえちゃうのは……俺は経験している側だから、どうなんだろうな? とも思うけど。ぺえ教頭:そうだね。こもり校長:でも、こういうふうに思いながら、自分の道を選択する生徒(リスナー)ももちろんいるからね。声を聞かせてくれてありがとう。そして、いろいろと思うことはあるだろうけど、頑張ってほしいなと思います。「SOCIAL LOCKS!」では、さまざまな声を募集しています。わかってほしいのにわかってもらえないことや、「もっとこうなればいいのに」と思っていることがあれば、番組の特設サイトまでお寄せください。超ダイバーシティ芸術祭「True Colors Festival」の新プロジェクト「True Colors CARAVAN」にて、「SCHOOL OF LOCK!」が「SOCIAL LOCKS!」の課外授業をおこなっています。第1弾の名古屋に続き、第2弾は6月19日(日)に広島・アリスガーデンで開催されます。「SCHOOL OF LOCK!」からは、ぺえ教頭と「SCHOOL OF LOCK! 教育委員会」のパーソナリティ・とーやま委員、特別講師として景井ひなさんが参加します。詳細は「SOCIAL LOCKS!」の特設サイトをご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/