『薔薇王の葬列』第22話、リチャードとバッキンガムの戦い！ BD4巻ケースも

2022年1月9日(日)より放送・配信中のTVアニメ『薔薇王の葬列』、その第22話の先行カットとあらすじが到着した。

また、9月28日(水)に発売となるBlu-ray第4巻の原作・菅野文描き下ろしケースを解禁、動画『1分くらいで分かる「薔薇王の葬列」~リチャードとバッキンガム編~』も公開。さらに、第23話、第24話のオーディオコメンタリー出演者も発表となった。

『薔薇王の葬列』は、『月刊プリンセス』(秋田書店)で連載中の菅野文による同名漫画を原作とするTVアニメ。

舞台は中世イングランド。白薔薇のヨークと赤薔薇のランカスターの両家が王位争奪を繰り返す薔薇戦争時代……。ヨーク家の三男・リチャードにはある秘密があった。それは、男女両方の性を持つということ。己を呪うリチャードは残酷な運命に導かれ、悪にも手を染めていくが……!? シェイクスピアの史劇『ヘンリー六世』『リチャード三世』を原案に描かれる運命のダーク・ファンタジーだ。

第22話は2022年6月12日(日)より順次放送・配信開始。

あらすじ、先行カットはこちら!

<第22話 「Use your head more, damn brat. Don't die even if you are weak.」>

バッキンガムの反乱。リチャードはその苦悩をケイツビーに語る。

「あいつと、身体など重ねなければ。俺が、悪魔の子でなければ……」

だがそれはもはや詮無いことだった。

妻・アンと息子・エドワードを残し、リチャードは出陣する。

約束の場所ディーンの森で刃を交えるリチャード三世とバッキンガム。

「国外へ渡り、名を捨てる。死ぬまであんたの傍で、俺があんたの荊棘を切り裂いてやる。今もあんたを縛る ”父親への忠誠” も――」

<スタッフ>

脚本:内田裕基 絵コンテ・演出:羽迫凱

総作画監督:橋詰力、前田ゆり子、小森篤

作画監督:彭佩琦、小川浩司、中山由美、都築裕佳子、小松香苗、スタジオギガ

>>>『薔薇王の葬列』第22話先行カットその他を全部見る(画像32点)

また2022年6月12日(日)23:00より、第22話のオーディオコメンタリー付き都度課金配信もスタートする。第22話オーディオコメンタリーには、斎賀みつき(リチャード役)、杉田智和(バッキンガム役)、日野聡(ケイツビー役)が出演。

オーディオコメンタリーなしの見放題配信、都度課金配信<通常版>も同時スタートとなる。

2022年9月28日(水)に発売となるBlu-ray第4巻の原作・菅野文描き下ろしケースが解禁となった。今回はリチャードとバッキンガムのイラストが使われている。

また、動画『1分くらいで分かる「薔薇王の葬列」~リチャードとバッキンガム編~』も公開された。

さらに、Blu-ray情報でも公開されていなかった第23話、第24話のオーディオコメンタリー出演者も発表となった。

第23話は斎賀みつき(リチャード役)、日野聡(ケイツビー役)、鈴代紗弓(アン役)。

第24話は斎賀みつき(リチャード役)、日野聡(ケイツビー役)、緑川光(ティレル役)、石田彰(リッチモンド役)となっている。

(C)菅野文(秋田書店)/薔薇王の葬列製作委員会