すみれ「赤ちゃんがずっと見てくるから顔も自然と優しく」出産後の生活を報告

女優・すみれと、双子タレント・広海が美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMの番組「KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO」。東京・原宿にある日本最大級のコスメ・美容のテーマパーク「@cosme TOKYO」のスタジオから、ゲストのメソッドやルーティン、最新の美容トレンドなどを発信します。6月5日(日)の放送では、先日、第一子が誕生したすみれが番組に復帰! 子育ての様子を広海が深掘りしました広海:すみれさん、おかえりなさい!!すみれ:ありがとうございます!! ただいま!広海:2ヵ月ぶりの復帰ですよね?すみれ:そうですね!広海:今まさに、すみは、お母さんとして赤ちゃんと猛奮闘中でしょ? どう!?すみれ:それが、うちの子は、けっこう寝てくれるんですよね!広海:あ、そうなんだ! お母さん業が大変すぎて“大丈夫かな?”って思っていたんだけど、意外と元気そうでよかった!すみれ:全然元気な気がする!まぁ、もちろん、ちょっと寝不足ではあるけど……もともと私は寝るのが好きだから(笑)。広海:そうね(笑)。睡眠をよくとる人にとっては、しっかり寝られなくなるの、本当につらいよね……。すみれ:そうだね(笑)。広海:だって、赤ちゃんは2~3時間に1回のペースで起きるんでしょう? すごく大変そう!!すみれ:そうだね。でも、うちは夜に5~6時間ぐらい寝てくれるときもけっこうあるから!広海:それでも短くない??すみれ:でも、その後もまた3時間とか寝てくれるの。だから、1日トータルで考えたら“私、意外と寝られてるな!”ってポジティブに思ったら、大丈夫になる(笑)。広海:そうなんだ! でも、すみれ、なんか、本当にお母さんの顔になったというか、雰囲気がすごく変わったね。すみれ:そう(笑)?広海:いや、“顔が変わった”っていう意味じゃなくてね(笑)。すみれ:整形してないよ(笑)。広海:もちろん分かってるわよ(笑)。なに言ってるのよ(笑)。そうじゃなくて“お母さん感”がすごいのよ! 優しくなった感というか。すみれ:(笑)。ありがとう~! やっぱり、赤ちゃんがずっと私を見てくるから、その赤ちゃんに向ける私の顔も、自然と優しくなってきてるんだと思うんだよね。広海:なるほど、そういうことね!すみれ:そうそう! あと、私もずっと赤ちゃんに笑いかけているからだと思う。広海:へぇ〜! たしかに、今こうして見てても、自然とずっとほほ笑んでいるように見えて、本当に優しい感じの雰囲気になってるよ。すみれ:それはいい変化だよね(笑)広海:ほんと! 母性が溢れるすみれさんに変身ね(笑)!すみれ:ハハハ(笑)。<番組概要>番組名:KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO放送日時:毎週日曜 9:00~9:30amパーソナリティ:すみれ、広海番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/