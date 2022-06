『ミラキュラス』100話記念！ レディバグ＆シャノワールの恋にまつわる特別編成

全国のケーブルテレビおよびBS・CS放送などで放送中のディズニー・チャンネルは、人気シリーズ『ミラキュラス レディバグ&シャノワール』の第100話の日本初放送を記念し、マリネット(レディバグ)とアドリアン(シャノワール)の恋にまつわるエピソードを集めた特別編成「ミラキュラス100話記念!ロマンティック大放送」を、6月18日(土)12:00〜20:00に放送する。

『ミラキュラス レディバグ&シャノワール』は、フランスのアニメ会社ZAGTOON、韓国のSAMG、日本の東映アニメーションの3社共同制作による3DCGアニメーション。2018年には世界最大級のティーンの祭典ティーン・チョイス・アワードでアニメ賞を受賞。世界119カ国で放送され、日本でも2018年7月からディズニー・チャンネルにて日本放送開始後、BS放送、動画配信サービスにて展開し、人気を博している。4月2日(土)からはテレビ東京系列にて毎週土曜あさ7:30~8:00に放送中。

本作の主人公はごく普通の高校生、マリネットとアドリアン。だが2人は邪悪な影からパリの街を守るスーパーヒーロー! 善良な市民をヴィランへと変える邪悪な生物・アクマをとらえるため、クワミ(妖精)の力でレディバグとシャノワールに大変身。

パートナーとしてともに戦う2人だが、その正体はお互いですら知らない。マリネットはアドリアンに、シャノワールはレディバグに片想いをしており、これまでも2人の恋にまつわるエピソードが放送されてきた。

今回日本初放送となる記念すべき第100話「エフェメラル」では、アドリアンの父ガブリエルが手がけるブランドの新作発表の日に、ガブリエルは自分の代わりにアドリアンを記者会見に行かせる。その隙にガブリエルはシャドー・モスに変身し、ボブ・ロスをムーラックにアクマタイズする。

一方、記者会見中のシャノワールと連絡がつかないレディバグはムーラックのアクマタイズを解くことに成功するが、そこにグランド・マスターのスーハンが現れ、シャノワールの正体をつかむよう命じられる。

シャノワールがアドリアンだと知ったレディバグは…?

レディバグとシャノワール、2人の恋の今後の展開に注目だ!

そんな『ミラキュラス レディバグ&シャノワール』シリーズ第100話の日本初放送を記念して贈る、今回の特別編成。互いの正体を知り、両想いだったことに2人が気付くという内容の第100話にちなみ、マリネット(レディバグ)とアドリアン(シャノワール)の恋にまつわるエピソードを8時間にわたり特集! ぜひお楽しみに♪

>>>場面カットやキャスト写真を見る(写真9点)

Miraculous TM is a trademark of ZAG - Method. (C) 2022 – ZAGTOON - METHOD ANIMATION - TOEI ANIMATION – AB DROITS AUDIOVISUELS - DE AGOSTINI EDITORE S.P.A. ALL RIGHTS RESERVED.