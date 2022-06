フジテレビ系『土曜プレミアム』(毎週土曜21:00~)では、映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』シリーズ3部作を、7月2日から3週連続で放送する。

今回は地上波初となる最新リマスター版(※4Kレストア版=最新のデジタル技術を駆使して、フィルムの傷や、汚れ、退色などを修復し、高画質化した映像)での放送。1作目と2作目は本編ノーカットとなる。

7月2日放送の1作目『バック・トウ・ザ・フューチャー』は1985年に公開。主人公の高校生・マーティ(マイケル・J・フォックス)は、近所に住む科学者のエメット・ブラウン/通称・ドク(クリストファー・ロイド)が愛車デロリアンを改造して開発したタイムマシンの実験を手伝うが誤作動で1955年にタイムスリップしてしまう。そこで自分と同世代だった両親と出会うなどして騒動を巻き起こし、1985年に戻るために奮闘する。本作はアカデミー賞など数々の賞にノミネートされ世界的な大ヒットを記録した。またマーティ役のマイケル・J・フォックスを世界的スターに押し上げた名作だ。

同9日放送の2作目『バック・トゥ・ザ・フューチャー PART2』は人気が人気を呼び、1作目から4年を経た1989年に公開。前作に比べ全てスケールが大幅にアップし、2015年の未来へ、次いで1955年の過去へ飛び、マーティが危機の連鎖に見舞われる。未来(2015年)の技術による改造を受けて飛行が可能になったタイムマシンのデロリアンや地上から浮く未来のスケートボードとして登場するホバーボードも話題を呼んだ。

そして、同16日放送のシリーズ完結編となる3作目『バック・トゥ・ザ・フューチャー PART3』は2作目の半年後となる1990年に公開。西部開拓時代の1885年にタイムスリップし、西部劇さながらの無法者との決闘や、ドクの一世一代の恋も描かれる。

フジテレビ編成部の上原寿一氏は「『バック・トゥ・ザ・フューチャー』シリーズは押しも押されぬ不朽の名作です。リアルタイムで見た人はもちろん、そうでない人でも、この作品に人生影響を受けた人は多数いるでしょう。デロリアン車が今年EVで復刻することが発表されるなどまさに作品の中の世界が現在進行形で今の時代にも息づいていると感じています。今まで見た人もそうでない人も、最新のデジタル技術を駆使したリマスター版での地上波初放送というまたとない機会なのでぜひこのチャンスに、ご覧ください。吹き替え版のドクのセリフをお借りすると、“土曜日の夜、きっと君を未来に戻してやる!”まさにそんな感動体験を土曜日の夜にお届けします!」と話している。

・『バック・トゥ・ザ・フューチャー』

(C)1985 UNIVERSAL CITY STUDIOS. ALL RIGHTS RESERVED.

・『バック・トゥ・ザ・フューチャー PART2』

Artwork:(C)1989 Universal City Studios, Inc. All Rights Reserved.

Film: (C)1989 Universal City Studios and U Drive Productions, Inc. All Rights Reserved.

・『バック・トゥ・ザ・フューチャー PART3』

(C)1990 Universal City Studios, Inc. All Rights Reserved.