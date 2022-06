SCANDAL・RINA 絵を描く新企画に「10代20代の頃から絵を描かされてるしな……なんなんやろな」

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。6月6日(月)の配信では、新企画「SCANDAL Sketch up」をお届け。メンバー4人の画力が明らかになる!?HARUNA:今日もたくさんのお菓子をいただきながらトークしていきましょう。さて今回は、新企画です。RINA:また新企画!?HARUNA:なんか毎回、新企画をやってる気がしてきた。RINA:うんうん。HARUNA:今回もディレクター河合ちゃんによる渾身の新企画です。RINA:じゃあ頑張りましょうか。HARUNA:今回の新企画は……「SCANDAL Sketch up」!MAMI:「キャッチアップ」じゃなくて「スケッチアップ」ね。RINA:あーそういうことか。「キャッチアップ」に引っ掛けて「スケッチアップ」か。MAMI:で、なになに?HARUNA:「スケッチアップ」は、メンバー4人の画力、絵心の向上を目的とした「お絵描きコーナー」です。TOMOMI:ありがたいです。HARUNA:出されたお題を、4人で「描きます」! とにかく「描きます」! 声をお届けする配信ですけど「描きます」!RINA:なるほど。HARUNA:そして各々が描いた作品を、全員で品評します。お題は私もまだ知りません! (お題で)出されたものをとにかく「描きます」ということです。っていうか、これから定期的に絵を描かされることになるのかな。RINA:ほんまやな。10代20代の頃から絵を描かされてるしな……なんなんやろな。HARUNA:ファンクラブの動画でも結構描かされてるし。RINA:昔もテレビ番組の企画とかでいっぱいあったからね。HARUNA:ファンの皆さんは、私たち4人の画力をなんとなく知ってると思うけど、今回はそれを音声で伝えなくちゃならないから難しいね!RINA:難しい!TOMOMI:これは一番難しいよ!HARUNA:ちなみにMAMIちゃんは絵が得意なほうでして、だいたい対応できると思うんです。RINA:そうやな。HARUNA:あとの3人は、画力に関してはまちまちですね。RINA:幅広い画力でお送りします、という感じやな。MAMI:HARUちゃんはダークホースだよ。RINA:そうやな。HARUNA:私は、絵が描けるときと描けないときの落差が激しいと思う。RINA:人を描くと目がめっちゃキラキラやもん。HARUNA:漫画が好きだから、人は結構描けると思うんだけどな。RINA:気になる描くお題は?HARUNA:簡単なものから難しいものまでって言われてるけど。TOMOMI:うわー、自信ないなー。RINA:(スケッチブックを見つめながら)自信ない……。ーースタッフ:制限時間はありませんので。HARUNA:え、制限時間はないの? ということは、自分で満足がいくまで描いてくださいってこと?MAMI:永遠に終わらないかもしれないね。RINA:制限時間なしって逆に困るんだよなあ。HARUNA:それではお題にまいりましょう! MAMIちゃん、準備は大丈夫?MAMI:(ハンドクリームを塗るのに忙しい様子)ちょっとちょっと待って!RINA:ハンドクリームなんか塗って気合い十分やん!MAMI:違うの、ハンドクリームを出しすぎちゃったの!RINA:絵が上手な人は、保湿してから描くんやね。MAMI:ほんとに出しすぎちゃったの!HARUNA:それでは「SCANDAL Sketch up」! 最初のお題は……「メロン」です!MAMI:絵はどういうタッチでもいいんだよね? あ、やばい。あれ? マジックの蓋が開かない。ハンドクリームを塗りすぎて滑っちゃう。HARUNA:出しすぎだよ!RINA:ハンドクリームを塗った気合いが、ダメな方向にいってるやん!はたして、4人の画力と絵心は? 音声だけで伝えることができるのか!?* * *絶賛ツアー中のSCANDAL! ライブの感想はネタバレしない程度に、少しずつ紹介していきます!SCANDALのニューアルバム「MIRROR」は好評発売中!<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロAuDee,Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056