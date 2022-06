杉浦太陽、妻・辻希美のYouTubeチャンネルに言及「『YouTubeは天職だ！』って言ってます」

女優・すみれと、双子タレント・広海が美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMの番組「KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO」。東京・原宿にある日本最大級のコスメ・美容のテーマパーク「@cosme TOKYO」のスタジオから、ゲストのメソッドやルーティン、最新の美容トレンドなどを発信します。5月15日(日)~5月29日(日)の3週にわたり、杉浦太陽さんがゲストに登場! 今回は、5月22日(日)放送内容を紹介。ここでは、夫婦そろって取り組んでいるYouTubeについて伺いました。(すみれが産休中のため、今回は、広海とともに広海の双子の兄弟・深海がMCを務めました)広海:奥様(辻希美さん)と太陽さんは、別々にYouTubeチャンネルをお持ちですが、動画のネタとかはどうやって考えているんですか?杉浦:家のことは妻がやっている「辻ちゃんネル」に投稿して、僕は趣味が多いので、そっちは「たぁちゃんネル/杉浦太陽」にアップしています。広海:僕たち双子もYouTubeをさせてもらってるので、“こんなに長くやっていたら、さすがにネタも切れてくるんじゃない?大変じゃない!?”って思うんですけど、よくここまでコンスタントに動画を投稿できるなと。尊敬です。杉浦:僕の場合は趣味がメインなので、週に1回ぐらいの投稿になるんですけど、妻は週3~4本のペースで動画を上げているので……。広海:え!それ、すごくないですか!?杉浦:でも、僕が仕事に行っているときとかに、ササッと撮っているようですね。時間の使い方がすごくうまいんです。今日は何時~何時まで旦那がいないから回しちゃおう、みたいな感じで。深海:すごい。YouTube動画の撮影がちゃんと生活の中に組み込まれて、ルーティンになってるってことですよね。杉浦:この動画アップのペース、なかなかできないですよね。広海:ね、ほんとすごい。でも、奥様の辻さんは、YouTubeだけじゃなくブログとかもずっとコンスタントに上げられていて、“継続は力なり”っていうことをすごく体現されてますよね!杉浦:そうですね。妻はSNSとすごく相性が良くて、「YouTubeは天職だ!」って言ってました(笑)。主婦の仕事をしながら動画を撮れるから、例えば晩ご飯の支度をしながら動画を回したりすることで、YouTube活動がはかどるんですって!広海:なんか、それ素敵ですね!深海:全然“苦”じゃないんですもんね?杉浦:ですね。「苦じゃない、楽しい!」って言ってました(笑)。広海:いやいや、それでも大変じゃない?深海:たしかに、普通の人だったら“撮られてる”っていう感覚がストレスになるはずなんだよね。広海:それもあるし、「1カ月間ぐらい、ちょっと撮影するのをやめよう」って休みたくなったりするものじゃないですか?杉浦:多分ね、逆に小さい頃から芸能界でやっているから、カメラが回るとスイッチが入るんですよ。深海:なるほどね!杉浦:カメラが回ったりマイクが入ると、自分のエンジンもちょっとかかるじゃないですか。そのエンジンを家庭内でもおこして、家事のやる気も出してるみたい(笑)。広海:でも、とはいえ、ほぼほぼ毎日投稿されているわけだから、“しんどくないのかしら?”と思って(笑)。杉浦:でも、無理をするのではなく、動画を回したくないときは回していなかったりするから、自分のペースがしっかりできてるんじゃないかなっていうのをすごい実感しています。広海・深海:すごいですよね、ちゃんと生活を大切にしながらお仕事も頑張るって。杉浦:そうですね、俺も本当にすごいと思いますね。<番組概要>番組名:KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO放送日時:毎週日曜 9:00~9:30amパーソナリティ:すみれ、広海番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/