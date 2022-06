『ひつじのショーンビレッジ』パーティープランやワークショップで思い出作り♪

東急レクリエーションが運営する『ひつじのショーンビレッジ ショップ&カフェ』にて、WEB予約限定のパーティープランの販売とオリジナルワークショップ、ショーンとの撮影会を開催する。

『ひつじのショーン』は、イギリスのアードマン・アニメーションズ製作のクレイ・アニメーション。ショーンと仲間たちが繰り広げるドタバタコメディである本作品は、母国イギリスを飛び出して、今や世界170カ国で愛されている。

発明家のウォレスと忠犬グルミットによる大ヒットコメディー『ウォレスとグルミット、危機一髪!』(1995年/英)に初登場したひつじのキャラクターがショーンで、一気に人気者に。その後ショーンを主人公にしたスピンオフ作品として『ひつじのショーン』(2007年/英)がスタートし、現在Netflixでも好評配信中。2022年12月には新作アニメーションが劇場公開予定となっている。

そんな『ひつじのショーン』の世界観を再現した、南町田グランベリーパークの常設カフェ「ひつじのショーンビレッジ ショップ&カフェ」では、定番の人気メニューに加え、「ショーンのチーズフォンデュ」など、プラン限定メニューも予約受付中!

記念日のお祝いや友人同士の集まりに、ショーンたちと一緒にホームパーティを楽しもう♪

また、毎月開催しているオリジナルワークショップの6月のテーマは、『シャーリーのオリジナルパフェを作ろう!』。ゼリーや生クリーム、フルーツ、アイシングクッキーなどをトッピングして、あなただけの手作りパフェを作ってみてはいかが?

『ひつじのショーンビレッジ ショップ&カフェ』のリビングで作る、ここでしかできない体験! 家族や友達同士、カップルでぜひ参加して思い出を作ろう♪

さらに6月18日(土)には、ショーンがお店に遊びに来る! 牧場主のお家をバックに、ショーンと一緒に写真撮影が楽しめる。撮影会は誰でも参加可能だ。

この機会に「ひつじのショーンビレッジ ショップ&カフェ」に足を運び、とっておきの思い出作りを楽しもう♪

SHAUN THE SHEEP AND SHAUN'S IMAGE ARE TM AARDMAN ANIMATIONS LTD. 2022