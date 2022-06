軽音楽部で「歌うときにいつも棒立ち」先生に注意された10代 リズミカルに歌うには？

Ghost like girlfriendが、6月8日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! 松田LOCKS!」にコメント出演。番組に届いたお悩みに、自身の楽曲の中からオススメの1曲とアドバイスを贈りました。僕は軽音楽部でボーカルをしているのですが、歌うときにいつも棒立ちになってしまいます。顧問の先生や先輩方にもよく注意されます。どうすれば良いのでしょうか?ウチの学校には軽音楽部がなかったし、歌うときも逆に体が動きすぎて、いつも注意されるぐらいなので、うらやましいんですけど……(笑)。うまく歌おうとしすぎてるから、棒立ちになっちゃうのかなと思うんですよね。例えばドラムの真横で歌ってみるとか、なんか「音楽楽しい!」みたいなことだけで歌える環境にすれば、自然と体もめっちゃ動くようになるのかなと思います。選曲した『ERAM』もリズミカルな楽曲なので、ぜひこの曲を聴きながら“体を動かすとはどういうことなのか”っていうのを感じながら聴いてもらえたらなと思います。今回、リスナーに贈った「ERAM」は、6月8日リリースのセカンドアルバム『ERAM』のリード曲です。詳細はオフィシャルサイト(https://www.universal-music.co.jp/ghostlikegirlfriend/)まで。「松田LOCKS!」では、コーナーを担当する松田部長(東京ダイナマイト・松田大輔)とアーティストのみなさんが、毎週水曜日にリスナーのお悩みに向き合います。詳細は番組の特設サイト(https://www.tfm.co.jp/lock/matsuda13/)をご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/