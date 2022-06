佐藤竹善(SING LIKE TALKING)によるカバーアルバムシリーズの新作「radio JAOR ~Cornerstones 8~」が、10月5日にリリースされることが決定した。

今作は佐藤が1995年から発表し続けているカバーアルバムシリーズ「Cornerstones」の第8弾。1970~80年代の邦楽ポップスを中心に、稲垣潤一「雨のリグレット」、OFF COURSE「ワインの匂い」「青春」、KAN「カレーライス」などのカバーが収められ、アルバム全体が架空のラジオ局の番組のように構成される。アナログ盤およびUNIVERSAL MUSIC STORE限定盤CDには山下達郎「潮騒(THE WHISPERING SEA)」のカバーが追加収録される。アレンジャーには坂本昌之、田中義人、塩谷哲、藤田千章(SING LIKE TALKING)が名を連ねている。またこのカバーアルバムは旧ファンハウスのプロデューサーであり、SING LIKE TALKINGならびに佐藤の育ての親とも言える存在の故・武藤敏史へ捧げた作品としても位置付けられている。

佐藤は新作カバーアルバムを携え、10月9日に東京・LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)でライブイベント「Live With The Cornerstones 22' ~It's My JAOR~」を開催。チケットには通常チケットと特典付きチケットがあり、特典には当日の本編前に行われるプレミアムライブに参加できる権利や、終演後のサイン入りグッズのプレゼントが用意されている。

佐藤竹善「radio JAOR ~Cornerstones 8~」収録曲(オリジナルアーティスト)

・LONLEY MAN(SHŌGUN)

・雨のリグレット(稲垣潤一)

・ワインの匂い(OFF COURSE)

・青春(OFF COURSE)

・カレーライス(KAN)

・出航 SASURAI(寺尾聰)

・LONLEY HEART(CREATION)

・人生に乾杯を!(コーヒーカラー)

・潮騒(THE WHISPERING SEA)(山下達郎)※LP / UNIVERSAL MUSIC STORE 限定盤CDに収録

佐藤竹善「Live With The Cornerstones 22' ~It's My JAOR~」

2022年10月9日(日)東京都 LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)