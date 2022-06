外でも楽しいハッピーセット「ポケモン アウトドア」で遊んでみた！

アウトドアでの遊びが楽しくなるポケモンのおもちゃが、マクドナルドのハッピーセットに2022年6月17日(金)から登場する。実際に使える双眼鏡やコンパスなど、子供の冒険心を沸き立たせるアウトドアで使えるアイテムが勢揃いだ。今回も事前に商品をお借りして、実際に遊んでみた。

ハッピーセット「ポケモン アウトドア」は、お家遊びはもちろん、公園などでの外遊びやお出かけが楽しくなる、全8種類のおもちゃ。のぞくと遠くにあるものが近くに見える「双眼鏡」や、葉っぱや石などを集めるための「採集キット」、笛と虫眼鏡が一体になったモンスターボール型の「探検ツール」など、まるでピカチュウ・ポッチャマ・イーブイたちと一緒に冒険しているかのような気分を楽しむことができる。

そのほかにも、フォークとスプーンがセットになった「ミールキット」や、持ち運びに便利な「マグカップ」など、ピクニックや普段使いにもぴったりなおもちゃも登場し、「集めたい!」「触りたい!」「見てみたい!」「食べてみたい!」といった子供たちの好奇心を満たし、幅広い遊びを叶える、充実のラインアップとなっている。

今回の発達のためのおもちゃのテーマは、自然科学と生命、生活習慣や身体動作、そして、図形・空間の認識。

「ポケモン アウトドア」は、お出かけや外遊びで見つけた葉っぱや、石、虫を採集キットで集めたり、虫眼鏡でじっくり観察することで「自然」に親しみ、「科学や生命」への興味を引き出す。また、広い場所で投げて、走って、捕るフライングディスクは、子供たちが「身体」を大きく動かす遊びを広げる。ピクニックや普段の食事シーンでも使えるフォーク、スプーンがセットのおもちゃや、マグカップを使って食事を楽しむことは、「生活習慣」の形成にも繋がる。さらに、屋外で双眼鏡を使って遠くにある山や建物を見たり、コンパスが指し示す方向に何があるのか想像力を働かせることは、方角、方向や距離感などの「空間の認識力」を高める経験にもなる。この機会に、ポケモンのおもちゃを通して友達やご家族と一緒に、自然に触れて、子供の好奇心を満たす遊びを楽しんでいただきたい。

なお、6月18日(⼟)・19日(日)の 2日間は、ハッピーセット「ポケモン アウトドア」を1セットご購⼊につき「ポケモン キラキラシール」がプレゼントされる。

(C)Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku

(C)Pokémon TM,(R), and character names are trademarks of Nintendo.

今回も事前にすべてのアイテムをお借りしたので、実際に手に取って遊んでみた!

まずは第1弾の4アイテム。

ピカチュウ 双眼鏡

▲実際に覗いてみると、5メートルくらい先のものがすぐそこ、想像より近く見えるので、お子さんは喜びそう!

ポケモン 採集キット

▲ピンセットは弱い力でもしっかりつかめ、先の凸凹を利用すれば、小さなものでもしっかりつかめる。

ポケモン くるくる フライングディスク

▲中央の黄色い部分が気持ちよく回転するので、単純な手遊びだけでずっと回してしまう。室内なので投げることはできなかったが、お子さんに力でも十分投げられる重さだ。

ピカチュウ キャンプミールキット

▲フォークとスプーンの付け替えも、それほど力はいらず、簡単。まとめてしまえるので、なくす心配もないのがうれしい!

そして第2弾のアイテム4つ!

ピカチュウ コンパス

▲バンドが腕にぴったりと付くので安定感がある。針はしっかりと方角を指すので、外での探検には重宝しそう!

ポケモン キャンピングワゴン

▲ピカチュウとイーブイの動きがカワイイ!シールをどこに貼ろうか、迷ってしまう。すぐになくしてしまいそうな小物を入れるのにちょうどいい大きさがグッド!

モンスターボール 探検ツール

▲上の白い部分が笛の吹き口。虫眼鏡もこんなに大きく見える。昆虫や花の観察によさそう!

ポケモン キャンプマグ

▲流行りのキャンプグッズのようにアームを動かせるので、お子さんはいつもとちょっと違う雰囲気を味わえそう。

どのアイテムも、遊び心がありつつ実用性もあるので、すべて揃えたくなってしまうシリーズだ。

ぜひコンプ目指してみて! そしてお外でいっぱい遊んでみよう!

