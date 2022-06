杉浦太陽が憧れる理想のパパや夫婦像って？ その若々しさの秘訣は!?

女優・すみれと、双子タレント・広海が美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMの番組「KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO」。東京・原宿にある日本最大級のコスメ・美容のテーマパーク「@cosme TOKYO」のスタジオから、ゲストのメソッドやルーティン、最新の美容トレンドなどを発信します。5月15日(日)~5月29日(日)の3週にわたり、杉浦太陽さんがゲストに登場! 今回は、5月22日(日)放送内容を紹介。ここでは、理想の男性像やスベスベ肌の秘訣について伺いました。(すみれが産休中だったため、今回は、広海とともに広海の双子の兄弟・深海がMCを務めました)広海:とにかく仕事も育児も大忙しな太陽さんですが、ずばり、太陽さんのようにずっと若々しくいられる秘訣を教えていただけますか。杉浦:僕の若々しさの秘訣といえば、やっぱり子どもからエネルギーをもらってることが大きいかもしれませんね。情報も若いし、ファッションも最先端だし。内面が若くいられると、それに合わせて外見も自然と若々しくいられるのかなと。ただ、40歳になって、美容液をちゃんと塗る、みたいなことも意識するようになったかな(笑)。深海:それは大切ですね(笑)。広海:ちなみに“目標にしてるパパ”って、どなたかいらっしゃるんですか?杉浦:岩城滉一さんですね。あのワイルドな男の生きざまっていうのはもう……。岩城さんみたいに自由に生きながら、年相応の“男の生きざま”を積み重ねていきたいなと。それがカッコいいじゃないですか?広海:分かります。ダンディーでちゃんとカッコいい。それに、若々しいけど若づくりでもない、みたいな。杉浦:そうなんです。その生き方って、やっぱり自分の好きなことに誇りを持ってやっていらっしゃるからだと思うんですね。深海:奥様とのバランスもいいですしね。杉浦:たしかに! 結城アンナさんね。深海:辻さんもそういう感じになるかしら?杉浦:なりそう~(笑)!!広海:いや~(笑)! ならないと思うわ。杉浦:ならないかな(笑)?広海:アンナさん、ちょっと重厚感がおありなので(笑)。杉浦:あ~、貫禄というかね。広海:あの貫禄を辻さんが出せるのかしら(笑)。杉浦:でも、20代の頃からそういうのを目指していたんですよ。何かを極めて、極めて、人生を楽しんでいる感じ?深海:分かります。杉浦:僕はそこに“子育て”がいっぱい乗っかってきたから、家族みんなで人生を楽しむようにしようって。広海:それが素敵でいいですよね。杉浦:それがやっぱり答えじゃないですかね。子どもが育ってきたときに、だんだん子どもが成長するうれしさと寂しさみたいなものも感じるし、孫のこともイメージして、老後のときに“孫と遊べる体力もつけとかなきゃな”って意識をしたり、いろんな未来を想像できますからね。広海:本当にお肌も若々しくてスベスベな太陽さんなんですけど、普段から美容には気をつけていますか?杉浦:そうですね、パックをするようになりました。ちゃんと化粧水を塗ってからパックをします。広海:それは、すごくいいですね。杉浦:化粧水とパックをした後に、乳液をしっかり塗る、みたいな感じ。広海:それって、やっぱり奥様から「こうやりなさい」って言われたんですか?杉浦:妻から自然に学んでますね。メンズ用の商品もいろいろありますけど、基本のケアの仕方って、男性も女性もほとんど一緒じゃないですか。“妻がこれだけケアをしているんやから、俺もそろそろやっとかなあかんな”って(笑)。深海:じゃあ、奥様から「これをやりなさい」みたいに言われてやるわけじゃなく、自分で学びながらスキンケアはしっかりされてると。杉浦:そうですね。化粧水とかは20代の頃からしっかり塗ってましたしね。深海:20代、30代からの積み重ねも本当に大事ですからね!杉浦:たしかに、それはあります! 僕はもう10代後半ぐらいから、化粧水と乳液はずっと塗り続けてきたの。そうしたら、まったく塗らない同世代の人と比べるとやっぱり全然違って。僕よりも年下でもガッサガサだったり(笑)広海:やっぱりお肌の美しさは、ケアの継続が大事なんですよね。杉浦:そう、本当に積み重ねでつくられるから、自分が40代後半、50代になったときに後悔したくないですしね。広海:今、美容男子が増えてますけど、これから杉浦さんみたいな意識の高い“美容パパ”も増えるといいですよね!杉浦:美容パパ、いいんじゃないですか! そういう若々しいパパが増えたら、子どもたちも喜ぶよね!広海・深海:すべてが子どもさんベースの考えですよね(笑)! 素敵!!<番組概要>番組名:KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO放送日時:毎週日曜 9:00~9:30amパーソナリティ:すみれ、広海番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/