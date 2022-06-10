アニメ「特『刀剣乱舞-花丸-』～雪月華～」の第2幕「月ノ巻」から登場となる新たな刀剣男士が発表に。併せてキービジュアル、オープニングテーマ、本予告が公開された。

新たな刀剣男士として名を連ねたのは、梶裕貴演じる日向正宗、川原慶久演じる小豆長光、代永翼演じる謙信景光、広瀬裕也演じる篭手切江、八代拓演じる豊前江、新垣樽助演じる千代金丸、仲村宗悟演じる北谷菜切、松田健一郎演じる祢々切丸、伊東健人演じる桑名江、土岐隼一演じる松井江、阿部敦演じる水心子正秀、赤羽根健治演じる源清麿、森川智之演じる鬼丸国綱、井上和彦演じる山鳥毛の14振り。キービジュアルには大きな花火が夜空を彩る中、夏休みを満喫する大和守安定、三日月宗近、南泉一文字に加え、篭手切江、豊前江、桑名江、松井江、山鳥毛の8振りの姿が描かれた。

さらにオープニングテーマは、市来光弘演じる大和守安定と増田俊樹演じる加州清光の2振りが歌う「花の宴」に決定。ゲストボーカルとして、今回発表された新たな刀剣男士14振りが参加する。同楽曲を収録したアルバム「特『刀剣乱舞-花丸-』～月ノ巻～歌詠集」のリリースも発表された。「花の宴」が流れる本予告では、初めての夏休みを過ごすことになった刀剣男士たちが、審神者のためにアルバムを作るべく、カメラを片手に楽しそうに夏休みを過ごす場面、修行中の加州清光を思いやる大和守安定の様子などが収められている。

「特『刀剣乱舞-花丸-』～雪月華～」は3部作で構成される劇場上映作品。第1幕「雪ノ巻」は5月20日より3週間限定で上映。第2幕の「月ノ巻」は7月8日、第3幕の「華ノ巻」は9月1日に公開される。

「特『刀剣乱舞-花丸-』～月ノ巻～」

2022年7月8日（金）劇場上映

スタッフ

原案：「刀剣乱舞-ONLINE-」より（DMM GAMES/NITRO PLUS）

監督：越田知明

脚本：猫田幸

キャラクターデザイン：谷口淳一郎

サブキャラクターデザイン：森光恵、飯田恵理子

刀剣デザイン：秋篠denforword日和、中島絵理

プロップデザイン：伊澤珠美、秋篠denforword日和、小野和美

美術設定：高橋武之

美術監督：安田ゆかり（オリーブ）

色彩設計：石黒けい

撮影監督：呉健弘

編集：坪根健太郎（リアル・ティ）

音響監督：郷文裕貴

音響効果：中野勝博

音楽：川井憲次

アニメーション制作：動画工房

キャスト

市来光弘、増田俊樹、鳥海浩輔、河西健吾、広瀬裕也、八代拓、伊東健人、土岐隼一、井上和彦 ほか

「特『刀剣乱舞-花丸-』～華ノ巻～」

2022年9月1日（木）劇場上映

スタッフ

監督：野呂純恵

(c)2022 NITRO PLUS・EXNOA LLC/特『刀剣乱舞-花丸-』製作委員会