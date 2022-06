INI 新曲「Yummy!!」レコーディング裏話「自由に歌えた感じだった」

グローバルボーイズグループ・INIがパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「From INI」。毎週金曜深夜の2時間、INIの“今”をダイレクトに届けます。6月3日(金)の放送では、新曲「Yummy!!」のレコーディング裏話を語りました。

INIは、サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」から誕生した11人組です。2021年11月にファーストシングル「A」でデビュー。2022年4月20日(水)にセカンドシングル「I」をリリースしました。新曲「Yummy!!」は、5月18日(水)にリリースされたデジタルシングルで、メンバーが出演する「S&Bまぜるだけのスパゲッティソース×INI」のCMソングです。

今回は前半の25時台に西洸人、田島将吾、池﨑理人、後半の26時台に藤牧京介、髙塚大夢の計5人が登場。26時台の1曲目として「Yummy!!」をオンエアした後に、藤牧京介、髙塚大夢が語ったエピソードを紹介します。

◆「すごく楽しくレコーディングができました」

髙塚:この曲は、初めて日本の作家さんが手掛けたINIの曲なんですよね。

藤牧:最後のパートを歌うときも、「自分の味を出して!」と言ってくださって、すごく楽しくレコーディングができました。

髙塚:そうだね。割と自分たちの歌い方というか、良さというか……自由に歌えた感じだったね。

藤牧:うん!

◆藤牧京介&髙塚大夢の“推しスパ”は?

髙塚:それにしても嬉しいね。だって……スーパーに行ったら(自分が)いるわけよ(笑)。俺は自分の推しスパ(ご当地の味 青森スタミナ源たれ&ガーリック)を食べた。

藤牧:自分で買いに行って?

髙塚:そう。普通に美味しかったの。

藤牧:美味しいよね。俺は、もちろん自分の推しスパ(ご当地の味 信州野沢菜漬&ベーコン)も好きですけど、それは大前提として、俺はたらこも好き。

髙塚:たらこ(推し)は誰だっけ?(木村)柾哉くんか!

藤牧:たらこはやっぱり美味しいなぁ。

髙塚:みんなも食べてみてください!

前半の25時台にも「Yummy!!」について話す時間があり、田島が「Let’s eat together delicious meal 君が好きなのはどれ? 俺? Which one? Oh」の歌詞とフロウを自身が作ったことも明かしていました。

◇

この放送の「聴き逃し配信」は、 TOKYO FMの音声サービス「AuDee(オーディ)」でも聴くことができます。

<番組概要>

番組名:From INI

放送日時:毎週金曜25:00~27:00

パーソナリティ:INI

番組Webサイト:https://audee.jp/program/show/59121