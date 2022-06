【ディズニー好きは必見】ディズニーフラッグシップ東京には特別なグッズがいっぱい！

新宿にある日本最大のディズニーストア・ディズニーフラッグシップ東京には、みなさんもう行きましたか? 6月5日に開店半年を迎えたディズニーフラッグシップ東京は、豊富すぎる品揃えが自慢で、なかには限定商品やオーダーメイド商品など、ここだけの特別なグッズもあります。

今回は、そんなグッズのなかから、ディズニーフラッグシップ東京に行ったらぜひチェックしてほしいグッズを紹介したいと思います。

>>>ディズニーフラッグシップ東京のグッズ売り場をB1階~2階まで、すべて見る!(写真46点)

【1.充実のラインナップ! スター・ウォーズ、マーベル商品!】

B1階にあるのは、「スター・ウォーズ」のグッズ売り場と「マーベル」のグッズ売り場! これだけ品揃えがしっかりしていると、ファンにはたまりませんね♪

なかには、ここだけの限定グッズも!

「せっかくだから商品を買いたいけど、そこまでスター・ウォーズやマーベルに詳しくない……」という方もご安心を。ディズニーフラッグシップ東京には、ピンバッジを付けた ”スペシャリティキャスト” がいるのをご存知ですか?

ピンバッジの種類は、ディズニー、ピクサー、スター・ウォーズ、マーベルの4種類で、それぞれの専門知識を持つ選ばれたキャストがピンバッジを付けているんだそうです。どれがいいか迷ったときは、商品選びのお手伝いや、おすすめ商品の提案をしてくださるとのこと!

これもたくさんの商品を取り扱うディズニーフラッグシップ東京ならではですね♪

【2.海外のパークやディズニーストアの商品も買えちゃう!】

2階フロアには、海外ブランド『Loungefly(ラウンジフライ)』や『Danielle Nicole(ダニエル・ニコル)』、『Dooney & Bourke(ドゥーニー アンド バーク)』など、海外のパークやディズニーストアで販売している商品が!

個人的には、『美女と野獣』ガストンの存在感抜群のリュックとお財布がとても気になりました……! 海外ブランドならではの大胆なデザインが可愛いですね♪

まだまだあります! 次は、オーダーメイド商品やコスメを見ていきましょう♪

(C) Disney (C) Disney/Pixar

(C) Disney. Based on the ”Winnie the Pooh” works by A.A.Milne and E.H.shepard.

(C) & TM Lucasfilm Ltd. (C) 2022 MARVEL

【3.有名ブランドとの共同企画コスメも多数!】

ディズニーフラッグシップ東京は、コスメの品揃えも抜群。特に韓国コスメブランドとの共同企画商品が多いように感じました!

『CLIO(クリオ)』、『MISSHA(ミシャ)』、『I'M MEME(アイムミミ)』といった人気ブランドとの共同企画商品です! パケ買いしてしまう見た目ですね♪

6月9日のドナルドダックのお誕生日を祝って、ドナルドダックとデイジーダックがデザインされた『CLIO(クリオ)』との共同企画コスメを見つけました! ドナルドダックとペアルックをしたデイジーダックがとってもキュートですね。

【4.オーダーメイド商品が作れる店舗はここだけ!】

自分だけのオリジナルグッズ(Tシャツ、パーカー、トートバッグ、アートパネル)を作ったり、ぬいぐるみに名前や日付などを入れたり、オーダーメイド商品が作れる『D-Made(ディーメイド)』のラボがある店舗は、なんとここだけ!

オリジナルグッズを作るときに選べるデザインの中には、ディズニーフラッグシップ東京限定アートも! 名入れぬいぐるみは、誕生日や結婚式、出産祝いなどの特別なギフトにもピッタリですね。

商品を注文してから30分ほどで受け取り可能というのも、嬉しいポイント!

※店舗の混雑状況によって、完成時間が前後する場合がございます。

※『D-Made』は、ディズニー公式オンラインストア shopDisney(ショップディズニー)でも利用できます。実店舗で利用できるのは、ディズニーフラッグシップ東京のみとなります。

【まとめ】

特におすすめの商品を挙げていきましたが、ディズニーフラッグシップ東京には、今回は残念ながら紹介できなかった素敵なアイテムが、まだまだたくさんあります。実際に足を運んでみて、多彩な商品ラインナップのなかから、自分のお気に入りのアイテムを見つけてみてくださいね。

※品切れの際はご了承下さい。

※商品のデザイン、価格、仕様は変更になる場合がございます。

(C) Disney (C) Disney/Pixar

(C) Disney. Based on the ”Winnie the Pooh” works by A.A.Milne and E.H.shepard.

(C) & TM Lucasfilm Ltd. (C) 2022 MARVEL