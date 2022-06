【隠れミッキー発見！】日本最大のディズニーストアに潜入してきた！

新宿にある日本最大のディズニーストア・ディズニーフラッグシップ東京が、6月5日にハーフバースデーを迎えました♪ それをお祝いして、今回、ディズニーフラッグシップ東京に潜入し、全フロア攻略してきました! キャストさんに案内してもらって分かった ”店内の見どころ” をたっぷり解説していきます。

★内装の5つの見どころ

ディズニーフラッグシップ東京は、究極のディズニーショッピング体験を作り出すため、店内がディズニーの世界観に没入できるデザインになっています。実際、今回初めてお店を訪れた筆者は、ワクワクが止まりませんでした!

また、店内はB1階~2階の3フロアとなっていて、1フロア1フロアがとても広いので、ゆったり買い物を楽しむことができます。

それでは、そんな店内の見どころを5つ紹介します。

>>>ディズニーフラッグシップ東京の店内(B1階~2階)の写真をすべて見る!(写真40点)

【1.入口からディズニーワールドが全開!】

まず、ディズニーフラッグシップ東京に到着して目が釘付けになったのは、ウェルカムビジョンと呼ばれる巨大画面! ディズニー、ピクサー、スター・ウォーズ、マーベルの映像が流れる440インチ以上のLEDビジョンがお出迎えしてくれました。

また、エントランスの横を見てみると、こちらにも巨大なディズニーアートが! 店内にも同じアートが小さなサイズで飾られていたので、ぜひ探してみてください♪

そして店内へ足を踏み入れると、アウトドアを楽しんでいるミッキーマウスたちを発見! 今のシーズンだけの可愛らしい展示です。アウトドアグッズが欲しくなっちゃいますね!

▲隠れミッキーを発見! 車輪と食器のディスプレイがミッキーマウスの形になっていますね♪

エントランスの展示を楽しんだあとは、上を見上げてみてください。光り輝くミッキーマウスが宙に浮いています! こちらのミッキーマウスはエントランスからも楽しめますが、2階の窓からも見ることができるので、2つの角度から楽しんでみてください♪

「いざ、商品を扱うコーナーへ!」と進むと、人気キャラクターやストーリーの映像が流れるゲートがワクワク感をさらに高めてくれました! これは『マジカルデジタルポータル』という店内に複数設置されているゲートで、この下をくぐると、魔法にかかったような気分にさせてくれるという不思議なゲートです。筆者が行ったときはちょうど『ピーター・パン』の映像が流れていましたよ!

入口だけでも見どころがたくさんありましたね。それではさっそく店内をじっくり見ていきましょう!

(C) Disney (C) Disney/Pixar

(C) Disney. Based on the ”Winnie the Pooh” works by A.A.Milne and E.H.shepard.

(C) & TM Lucasfilm Ltd.

【2.アーティストたちが描いた様々なキャラクターアート!】

B1階から1階へ、1階から2階へと階段をのぼっていると目を奪われるのが、壁に飾られたディズニーアートの数々です。世界中の ”ディズニー・クリエイティブ・アーティスト” の方々が制作したアートだそうですよ。

「ディズニーアートを撮影するのにオススメのスポットがありますよ」とキャストの方に教えてもらいやってきたのは、2階のフロア。『アナと雪の女王』エルサとアナのアートをある角度から撮影すると、キラキラ輝くインテリアと重なって、なんとエルサが魔法を使っているように見えるんです!

ディズニーフラッグシップ東京を訪れた際はぜひ試してみてくださいね♪

【3.ディズニーフラッグシップ東京のシンボル! ミッキーマウスのスタチュー】

店舗を訪れたら絶対に見てほしいのは、2階にあるミッキーマウスのスタチュー! このミッキーマウスのポーズは、映画『ファンタジア』の有名なシーンからのもの。来店の記念に、ミッキーマウスと一緒に写真を撮ってみてはいかがでしょうか?

そしてここでもキャストの方から面白いお話が聞けました。なんと、天井からぶら下がっているキラキラと色が変わるライトの中に、隠れミッキーがいるというのです! これは知らないと見過ごしてしまいそうですね……!

じつはこの写真の中に隠れミッキーがいるのですが、見つけられましたか? 見つけられた方は、実際に店舗を訪れて、自分の目で確かめてみてください!

この隠れミッキーを知っていると、一緒に来た恋人や友人に自慢できそうですね♪

(C) Disney (C) Disney/Pixar

(C) Disney. Based on the ”Winnie the Pooh” works by A.A.Milne and E.H.shepard.

(C) & TM Lucasfilm Ltd.

【4.期間限定展示は要チェック! ショールーム】

2階にあるショールームでは、シーズナルイベントやポップアップなど、テーマにあわせた演出が行われています。私が訪れたときは、ちょうど「スター・ウォーズ」の特別展示が実施中でした(※現在は終了しています)!

『ミレニアム・ファルコン コックピット体験』ができるショールームでは、没入感のある映像と音楽で、「スター・ウォーズ」の世界に入り込んだような空間が再現されていました。

6月1日からは、DISNEY PRIDE COLLECTIONよりレインボーカラーアイテムの新商品や特別展示を実施中です。ちなみに、ディズニーフラッグシップ東京オープン時はクリスマスシーズンだったため、クリスマスをテーマに装飾されていたようです。

期間限定の特別展示は見逃さないように要チェックです!

【5.圧巻! テレホンカードコレクション】

B1階フロアの壁面にズラリと並べられているのは、ディズニーストアの歴代の記念テレホンカード! お正月、バレンタインデー、七夕、クリスマスなど、季節のイベントを楽しむミッキーマウスたちを見ることができます。

キャストの方いわく、自分の生まれ年のテレホンカードを写真に撮っていく方も多いんだとか。筆者もせっかくなので、生まれ年のテレホンカードを探して、撮影してきました♪

【まとめ】

「”究極のディズニーショッピング体験” ってどんなものなんだろう?」と思いながら訪れたのですが、今回、本当に想像以上の体験をすることができました。お買い物を楽しめるのはもちろんのこと、ディズニーの世界観を楽しめるスポットとしての魅力もじゅうぶんでした! ぜひ多くの人にこの感動を味わっていただきたいです!

(C) Disney (C) Disney/Pixar

(C) Disney. Based on the ”Winnie the Pooh” works by A.A.Milne and E.H.shepard.

(C) & TM Lucasfilm Ltd.