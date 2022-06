11月26、27日に千葉・幕張メッセ 幕張イベントホールで開催されるライブイベント「SACRA MUSIC FES. 2022 -5th Anniversary-」の出演アーティスト第2弾が発表された。

このイベントはソニー・ミュージック内の音楽レーベルSACRA MUSICの設立5周年を記念して開催されるもの。すでに出演がアナウンスされているAimer、SawanoHiroyuki[nZk]、ASCA、ReoNaに加えて、TrySail、斉藤壮馬、三月のパンタシア、楠木ともり、PENGUIN RESEARCH、halcaの6組の出演が明らかになった。楠木は26日、斉藤は27日、そのほかのアーティストは両日に出演。イープラスでは明日6月10日12:00から27日23:59までチケット先行予約を受け付ける。

SACRA MUSIC FES. 2022 -5th Anniversary-

2022年11月26日(土)千葉県 幕張メッセ 幕張イベントホール

<出演者>

ASCA / Aimer / 楠木ともり / SawanoHiroyuki[nZk] / 三月のパンタシア / TrySail / halca / PENGUIN RESEARCH / ReoNa / and more



2022年11月27日(日)千葉県 幕張メッセ 幕張イベントホール

<出演者>

ASCA / Aimer / 斉藤壮馬 / SawanoHiroyuki[nZk] / 三月のパンタシア / TrySail / halca / PENGUIN RESEARCH / ReoNa / and more