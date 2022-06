韓国のアワード「Asia Artist Awards」の関連イベントとして、「THE STAR NEXTAGE」が8月に神奈川、兵庫、福岡で開催される。第1弾としてIVE、超特急の出演が発表された。

「アジアのエンタメをギュっと凝縮」をテーマに日韓の次世代アーティストが出演する「THE STAR NEXTAGE」。神奈川では8月2日にぴあアリーナMM、兵庫では8月4日に神戸ワールド記念ホール、福岡では8月9日にマリンメッセ福岡A館にて催され、各日昼夜2公演が行われる。IVEは全日程、超特急は兵庫公演のみに出演する。昨年12月にデビューしたIVEが日本公演を行うのはこれが初めて。IVE、超特急のファンクラブ会員向けのチケット先行受付は6月13日より行われる。

THE STAR NEXTAGE

2022年8月2日(火)神奈川県 ぴあアリーナMM

[昼公演]START 14:00

[夜公演]START 19:00

<出演者>

IVE / and more



2022年8月4日(木)兵庫県 神戸ワールド記念ホール

[昼公演]START 14:00

[夜公演]START 19:00

<出演者>

IVE / 超特急 / and more



2022年8月9日(火) 福岡県 マリンメッセ福岡 A館

[昼公演]START 14:00

[夜公演]START 19:00

<出演者>

IVE / and more