木村拓哉、映像作品よりトレイラー第一弾映像公開

木村拓哉が、2022年8月3日にリリースする映像作品『TAKUYA KIMURA Live Tour 2022 Next Destination』のトレイラー映像の第一弾を公開した。

本映像は今後数回に分けて更新されていく予定。第一弾となる今作はオープニングから「Beautiful Things」までの映像を使用し、新曲を中心に構成されている。

関連記事:LOW IQ 01の青春時代「ストリートカルチャーの幕開け、1993年」

さらにあわせてW購入(初回盤・通常盤)特典の内容も発表された。ツアーグッズの一部をデザインした、fragment designが監修、表面にバンダナのデザインを用いた「Next Destinationオリジナルレザートレイ」が特典として抽選で応募できる。初回盤・通常盤に封入のシリアルコード2種を使用して応募、抽選で1,000人に当選する企画となっている。

<リリース情報>

木村拓哉

Blu-ray & DVD『TAKUYA KIMURA Live Tour 2022 Next Destination』

発売日:2022年8月3日(水)

[初回限定盤]

BD (1DISC)

品番: VIXL-382

価格:7480円(税込)

DVD(2DISC)

価格:6600円(税込)

品番:VIBL-1063~1064

=収録内容=

1:ライブ本編

2:ボーナストラック

「Triangle」「がんばりましょう(Wアンコール)」

3:Live Tour Making Movie

4:豪華ブックレット(撮影ドキュメント写真+リハーサル、ライブ写真)

5:シルバーフェザーシート

[通常盤]

BD (1DISC)

品番:VIXL-383

価格:6380円(税込)

DVD(2DISC)

価格:5500円(税込)

品番:VIBL-1065~1066

=収録内容=

1:ライブ本編

2:ボーナストラック

「Beautiful Things(GYAO! Music Video)」「OFF THE RIP(GYAO! Music Video)」

3:各会場ジャンクション映像(神戸、広島、名古屋)

4:シルバーフェザーシート

=ライブ本編収録楽曲=

1. Born ready

2. Crazy party

3. 青いイナズマ

4. beautiful morning

5. Beautiful Things

6. Good Luck, Good Time

7. Come Alive

8. UNIQUE

9. HA

10. 夜は朝に追われて

11. 夜空ノムコウ

12. サンセットベンチ

13. MOJO DRIVE

14. MORNING DEW

15. Easy Go Lucky!

16. Yes, Im

17. OFF THE RIP

18. Ill be there

E1. One and Only

E2. One Chance!

木村拓哉 公式HP:https://www.johnnys-net.jp/page?id=artistTop&artist=35