天皇杯 JFA 第102回全日本サッカー選手権大会・2回戦の3試合が8日に各地で行われた。

小野伸二、興梠慎三らがスタメンでピッチに立った北海道コンサドーレ札幌は、前半だけで桐蔭横浜大学(神奈川県代表)に2点のリードを許す苦しい展開に。後半に入ると56分に金子拓郎、68分に青木亮太と途中出場の2選手が得点を挙げて試合を振り出しに戻したものの、89分に失点して絶体絶命の状況に追い込まれた。それでも、後半アディショナルタイムに岡村大八が執念の同点ゴールを決めると、延長後半には再び金子がゴールを奪い、撃ち合いに決着をつける。苦しみながらも札幌が3回戦進出を決めた。

FC東京は富士大学(岩手県代表)と対戦。36分に渡邊凌磨がループシュートを決めて先制に成功すると、43分にはアダイウトンがPKを沈めてリードを広げる。後半もこのままのスコアで時間が経過し、FC東京が難なく3回戦へと駒を進めた。

ソニー仙台FC(宮城県代表)と対戦した横浜FCは、28分にフェリペ・ヴィゼウの左足シュートで先手を取ると、42分には西山大雅がヘディングシュートでネットを揺らす。しかし、後半に入るとソニー仙台FCが反撃へ。50分に松本拓海のゴールで反撃の狼煙を上げると、57分には秋元佑太のシュートがポストに当たってネットを揺らし、試合は振り出しに。勢いに乗ったソニー仙台FCは93分に平田健人が逆転ゴールを奪取。このまま試合終了かと思われたが、115分に西山がこの日2点目の得点を挙げて試合を振り出しに戻した。PK戦を3-1で制した横浜FCが、シーソーゲームを制した。

この結果、3回戦に進出する全32チームが決定。第100回大会は新型コロナウイルスの影響で参加チームがJ1上位2チームの川崎フロンターレとガンバ大阪のみとなっていたが、同シーズンを除くと、J1全クラブが初戦を突破するのは1999年のJリーグ2部化以降、初の出来事となった。3回戦は湘南ベルマーレvsジュビロ磐田、清水エスパルスvs京都サンガF.C.などJ1クラブ同士の対戦も組まれている。

2回戦の全試合結果、3回戦の対戦カードは以下の通り。

■2回戦・試合結果

▼6月1日(水)

川崎フロンターレ 5-0 札幌大学(北海道)

東京ヴェルディ 2-1 ブラウブリッツ秋田

湘南ベルマーレ 3-0 ヴェルフェ矢板(栃木県)

ジュビロ磐田 5-2 松本山雅FC(長野県)

アビスパ福岡 3-0 沖縄SV(沖縄県)

FC町田ゼルビア 1-3 いわてグルージャ盛岡

V・ファーレン長崎 1-0 鹿児島ユナイテッドFC(鹿児島県)

鹿島アントラーズ 2-1 新潟医療福祉大学(新潟県)

FC琉球 1-4 大宮アルディージャ

ガンバ大阪 4-2 FC岐阜(岐阜県)

大分トリニータ 3-0 FC神楽しまね(島根県)

名古屋グランパス 2-0 同志社大学(京都府)

ジェフユナイテッド千葉 1-2 ツエーゲン金沢

セレッソ大阪 3-1 関西大学(大阪府)

ベガルタ仙台 2-1 Honda FC(アマチュアシード)

横浜F・マリノス 3-0 鈴鹿ポイントゲッターズ(三重県)

ファジアーノ岡山 0-1 栃木SC

清水エスパルス 8-0 周南公立大学(山口県)

京都サンガF.C. 3-1 高知ユナイテッドSC(高知県)

サガン鳥栖 1-0 ヴェルスパ大分(大分県)

アルビレックス新潟 1-4 ロアッソ熊本

ヴァンフォーレ甲府 5-1 環太平洋大学(岡山県)

ヴィッセル神戸 3-2 カターレ富山(富山県)

水戸ホーリーホック 1-2 レノファ山口FC

柏レイソル 1-0 筑波大学(茨城県)

徳島ヴォルティス 2-1 福山シティFC(広島県)

浦和レッズ 1-0 福島ユナイテッドFC(福島県)

モンテディオ山形 1-3 ザスパクサツ群馬

サンフレッチェ広島 2-0 ホンダロックSC(宮崎県)

▼6月8日(水)

FC東京 2-0 富士大学(岩手県)

北海道コンサドーレ札幌 4-3 桐蔭横浜大学(神奈川県)

横浜FC 3-3(PK:3-1) ソニー仙台FC(宮城県)

■3回戦

※6月22日(予備日:6月29日)開催

川崎F vs 東京V

湘南 vs 磐田

福岡 vs 岩手

FC東京 vs 長崎

鹿島 vs 大宮

G大阪 vs 大分

名古屋 vs 金沢

C大阪 vs 仙台

横浜FM vs 栃木

清水 vs 京都

鳥栖 vs 熊本

札幌 vs 甲府

神戸 vs 山口

柏 vs 徳島

浦和 vs 群馬

広島 vs 横浜FC