ちばあきお原作によるアニメ「キャプテン」の全話配信が決定。本日6月8日18時から2023年1月10日までエイケンのYouTube公式チャンネルで行われる。

これは今年連載50周年を迎えたマンガ「キャプテン」と、東京・池袋にあるGraffArt CAFEとのコラボカフェの開催を記念して実施される企画。アニメの第1話から第11話までを「谷口編」、第12話から第19話までを「丸井編」、第20話から第26話までを「イガラシ編」として順次配信していく。各編最終話の配信後には、「谷口編」「丸井編」「イガラシ編」それぞれの一挙配信期間も設けられている。詳細なスケジュールは下記リストで確認を。

アニメ「キャプテン」全話配信スケジュール

「谷口編」

第1話・第2話：2022年6月8日（水）18:00～6月28日（火）

第3話・第4話：2022年6月29日（水）18:00～7月12日（火）

第5話・第6話：2022年7月13日（水）18:00～7月26日（火）

第7話・第8話：2022年7月27日（水）18:00～8月9日（火）

第9話～第11話：2022年8月10日（水）18:00～8月16日（火）

「谷口編」一挙配信

第1話～第11話：2022年8月17日（水）18:00～9月6日（火）

「丸井編」

第12話・第13話：2022年9月7日（水）18:00～9月20日（火）

第14話・第15話：2022年9月21日（水）18:00～10月4日（火）

第16話・第17話：2022年10月5日（水）18:00～10月18日（火）

第18話・第19話：2022年10月19日（水）18:00～10月25日（火）

「丸井編」一挙配信

第12～第19話：2022年10月26日（水）18:00～11月15日（火）

「イガラシ編」

第20話・第21話：2022年11月16日（水）18:00～11月29日（火）

第22話・第23話：2022年11月30日（水）18:00～12月13日（火）

第24話～第26話：2022年12月14日（水）18:00～12月20日（火）

「イガラシ編」一挙配信

第20話～第26話：2022年12月21日（水）18:00～2023年1月10日（火）

(c)ちばあきお・エイケン