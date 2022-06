『シン・ウルトラマン音楽集』サブスクにてDISC I 収録楽曲先行配信！

2022年6月22日(水)発売、『シン・ウルトラマン』の劇中使用楽曲などを集めた音楽集CD『シン・ウルトラマン音楽集』より、サブスクリプションサービスにてDISC I収録の35曲が先行配信開始。さらに、映画本編を使用した告知映像も公開となった。

『ウルトラマン』の企画・発想の原点に立ちかえりながら、現代日本を舞台に、未だ誰も見たことのない ”ウルトラマン” が初めて降着した世界を描く、感動と興奮のエンターテインメント大作『シン・ウルトラマン』。公開初日から6月5日(日)までの24日間で観客動員214万人、興行収入31.8億円を超える記録を叩き出している。

この度、2022年6月22日(水)に発売される『シン・ウルトラマン』の劇中使用楽曲などを集めた音楽集CD『シン・ウルトラマン音楽集』のDISC Iに収録された35曲が、6月8日(水)より各サブスクリプションサービスにて先行配信開始となった。

作中の巨大不明生物 ”禍威獣(カイジュウ)” との戦闘、外星人・メフィラスとの対話、主人公らが所属する ”禍特対(カトクタイ)” でのワンシーンなど、『シン・ウルトラマン』を彩る「シン・ウルトラマン音楽集」の一部を配信でいち早く聴くことができる。その音に触れれば、きっとまた劇場に足を運びたくなるだろう。

さらに、本商品の告知映像も公開! 劇場以外では未公開のカットも含まれた30秒の映像には、「私の好きな言葉です」などの名台詞で今まさに話題沸騰中のキャラクター ”メフィラス” とウルトラマンとの戦闘シーンを盛り上げた、鷺巣詩郎による熱く激しい楽曲『CD I – 32 An Out of Body State 副題〈体外離脱〉』が使用されている。今回配信されたDISC Iに収録されているためぜひチェックしてほしい。

今回配信されていないDISC II含めた2枚組CD『シン・ウルトラマン音楽集』は、6月22日(水)にいよいよ発売。お楽しみに!

>>>場面写真やジャケットほかを全て見る(写真6点)

(C)2021「シン・ウルトラマン」製作委員会 (C)円谷プロ