韓国の男性アイドルグループ・VERIVERY、日本デビューシングルMV公開

VERIVERYが、2022年6月22日にユニバーサルミュージックより、日本1stシングル『Undercover （Japanese ver.）』で、日本デビュー。6月8日にリード曲である「Undercover（Japanese ver.）」の先行配信がスタートし、同時にMVが公開された。
同楽曲は、自分の中の闇に立ち向かおうとする者と闇を守ろうとする者の対立、Hello Darknessがテーマ。2022年4月に韓国で発表した新曲の日本語バージョンとなっている。MVは、韓国で公開された「Undercover」のMVとは構成も衣装も全て異なる、日本のために新たに撮りおろしされたもので、躍動感溢れるフォーメーションダンスを披露し、彼らの世界観を表現している。
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＜リリース情報＞
VERIVERY
日本1stシングル「Undercover（Japanese ver.）」
先行配信日：2022年6月8日（水）
VERIVERY
日本1stシングル『Undercover（Japanese ver.）』
発売日：2022年6月22日（水）
①初回限定盤（A Ver.）
品番：UPCH-7612
価格：1650円（税込）
-1CD
=収録曲=
・Undercover（Japanese ver.）
・O（Japanese ver.）
-封入特典
・フォトブックレット24P
・ホログラムトレーディングカード（全7種のうち1種/ランダム）
②初回限定盤（B Ver.）
品番：UPCH-7613
価格：1100円（税込）
-1CD
=収録曲=
・Undercover（Japanese ver.）
・Get Away（Japanese ver.）
-封入特典
・トレーディングカードB ver. （全7種のうち1種/ランダム）
③初回限定盤（C Ver.）/ UPCH-7614/¥1,100円（税込）
-1CD
=収録曲=
・Undercover （Japanese ver.）
・TRIGGER （Japanese ver.）
-封入特典
・トレーディングカードC ver. （全7種のうち1種/ランダム）
通常盤（初回プレス分）
品番：UPCH-7624
価格：1100円（税込）
-1CD
=収録曲=
・Undercover（Japanese ver.）
・O（Japanese ver.）
-封入特典
・トレーディングカード通常 ver.（全7種のうち1種/ランダム）
⑤通常盤
品番：UPCH-5986
価格：1100円（税込）
-1CD
=収録曲=
・Undercover（Japanese ver.）
・O（Japanese ver.）
＜イベント情報＞
「VERIVERY JAPAN 1st Single 『Undercover （Japanese ver.）』 リリース記念特典会」
2022年6月20日（月）大阪市内会場にて開催
2022年6月23日（木）東京都内会場にて開催
詳細はこちら
https://www.universal-music.co.jp/verivery/news/2022-05-11/
「VERIVERY JAPAN FANMEETING ＜2022 VERI School＞」
2022年6月19日（日）大阪・Zepp Osaka Bayside
時間：昼公演 15:00 / 夜公演 19:00
2022年6月22日（水）神奈川・KT Zepp Yokohama
昼公演 15:00 / 夜公演 19:00
チケット一般発売：6月4日（土）～開始
VERIVERY Japan Official Fanclub「VERRER JAPAN」：https://verivery.jp/