磯村勇斗、北村優衣、宇野祥平、城定秀夫監督が６日、映画『ビリーバーズ』完成披露上映会に登場した。
（オススメ動画）
🎬磯村勇斗、"初主演"映画の役作りは「修行しながら」！？喜びのコメントも 映画『ビリーバーズ』完成披露上映会
https://youtu.be/21h-32FM4DU
🎬磯村勇斗、倍賞千恵子と“手つなぎ”でカンヌ特別表彰の早川千絵監督 に花束贈呈、喜びの言葉語る 『PLAN75』 凱旋プレミア試写会
https://youtu.be/PoQTlM5ViqM
🎬磯村勇斗、 “死”の申し込みに笑顔で対応 映画『PLAN 75』本編映像公開
https://youtu.be/9ZdOduX6iWE
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