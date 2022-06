アイナ・ジ・エンド 新曲『私の真心』は「アドリブで乗せた声がそのまま世に出た」

アイナ・ジ・エンドが、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。6月6日に配信リリースされた新曲『私の真心』について、リスナーのメッセージを紹介し楽曲の感想を伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! アイナLOCKS!」6月6日(月)放送分)『私の真心』は、ABEMA『恋愛ドラマな恋がしたい~Kiss me like a princess~』の主題歌で、岡村靖幸さんが作詞作曲プロデュースした楽曲です。5月16日に、同番組の生放送パートで初オンエアしました。――リスナーのメッセージ【新曲「私の真心」、めちゃくちゃ良かったです! まず、岡村靖幸先生が作詞作曲された曲が、本当にアイナ先生にぴったりだなと感じました。そしてそれを歌うアイナ先生の、恋人に対して心の中では思っているけどなかなか言い出せない自分自身の想いや欲を、吐き出すような歌い方が本当に素敵でした。特に終盤のアドリブ的な部分は心を揺さぶられました! さすがにこの曲を聴いて「ドラ恋」を見ると恋したくなっちゃいました(笑)】(15歳)アイナ:ありがとう。15歳でこんなこと考えてるんや。“なかなか言い出せない自分自身の想いや欲”……すごいね!私も歌ってて……岡村さんに自分の心を見られてたのかな? って思うぐらい、ピッタリな歌詞だと思いました。不安なんだけど好きだしぶつかってみたい、っていう葛藤とか……そういう気持ちが、しっかりメロディや楽器に乗っていますね。本当はもっと短い曲だったんですけど、演奏してくださったみなさんも終盤テンションが上がっちゃって、アドリブで2分半ぐらいやってたんです。まさかそのときにアドリブで乗せた声が、まさかそのまま世に出るとは……! というびっくりパターンです。そういう、みんなのエネルギーを感じていただけたら嬉しいです。アイナ:この曲めちゃくちゃ好きなんですよ。これを聴いてくれた人は、みんないい恋をしてそうなコメントをしてくれるんです。だから、(この曲について)いっぱい話したいなと思いますね。あなたの恋の話も聞いてみたい、と思わせてくれる曲だと思います(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/