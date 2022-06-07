コスプレイヤー紗雪が6月6日、自身のTwitterを更新しシャツショットを披露した。
紗雪は「今日も一日お疲れ様っ!」とツイートし、ロングシャツを着用したふとももチラリショットを披露。この投稿にファンからは「めっちゃ元気出た」「疲れもぶっ飛びます」「天使」「今日もかわいい」といった声が寄せられた。
今日も一日お疲れ様っ！ pic.twitter.com/XGnoPw2Oqa— 有川紗雪🍧 (@sayuki_cos) June 6, 2022
コスプレイヤー紗雪が6月6日、自身のTwitterを更新しシャツショットを披露した。
紗雪は「今日も一日お疲れ様っ!」とツイートし、ロングシャツを着用したふとももチラリショットを披露。この投稿にファンからは「めっちゃ元気出た」「疲れもぶっ飛びます」「天使」「今日もかわいい」といった声が寄せられた。
今日も一日お疲れ様っ！ pic.twitter.com/XGnoPw2Oqa— 有川紗雪🍧 (@sayuki_cos) June 6, 2022
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