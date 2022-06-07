コスプレイヤー紗雪が6月6日、自身のTwitterを更新しシャツショットを披露した。

  • 紗雪

紗雪は「今日も一日お疲れ様っ!」とツイートし、ロングシャツを着用したふとももチラリショットを披露。この投稿にファンからは「めっちゃ元気出た」「疲れもぶっ飛びます」「天使」「今日もかわいい」といった声が寄せられた。