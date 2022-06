「ブシロード15周年記念イベント発表会」が本日6月6日に東京・飛行船シアターで行われ、15周年記念ライブの開催などが告知された。

ブシロードの15周年を記念した「ブシロード15周年記念ライブ in ベルーナドーム」は、11月13日に埼玉・ベルーナドームで開催。「アサルトリリィ」「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」「D4DJ」「BanG Dream!」「from ARGONAVIS」「ミルキィホームズ」「ラブライブ!」「令和のデ・ジ・キャラット」といった作品に登場するグループの出演が決定した。チケットの最速先行抽選申込は7月20日にスタートする。

また「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」「from ARGONAVIS」の新作舞台が、2023年2月に東京・東京建物 Brillia HALLで上演されることも明らかに。このほか「ブシロードカードゲーム祭 2023」の開催日や、新日本プロレスとSTARDOMの合同興行の実施などもアナウンスされた。

加えてブシロードグループ会社のコーポレートカラーをカードの色で再現した、ブシロード15周年記念ロゴも発表に。さらにミルキィホームズが、ブシロード15周年イヤーを盛り上げるアンバサダーキャラクターに就任した。描き下ろしイラストを鋭意制作中とのことなので期待して待とう。

「ブシロード15周年記念ライブ in ベルーナドーム」

日程:2022年11月13日(日)

会場:埼玉県 ベルーナドーム

出演

・アサルトリリィ:一柳隊

・少女☆歌劇 レヴュースタァライト:スタァライト九九組(小山百代、三森すずこ、富田麻帆、佐藤日向、岩田陽葵、小泉萌香、相羽あいな、伊藤彩沙)

・D4DJ:Happy Around!、Peaky P-key、Photon Maiden、Merm4id、燐舞曲、Lyrical Lily

・BanG Dream!:Poppin'Party、Roselia、RAISE A SUILEN、Morfonica

・from ARGONAVIS:from ARGONAVIS Special Band(伊藤昌弘、日向大輔、前田誠二、森嶋秀太、小笠原仁、真野拓実、宮内告典)

・ミルキィホームズ

・ラブライブ!シリーズ:Aqours(斉藤朱夏、小林愛香、降幡愛)、虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会(大西亜玖璃、前田佳織里)

・令和のデ・ジ・キャラット:バーチャル D.U.P.(デ・ジ・キャラット/プチ・キャラット/ラ・ビ・アン・ローズ)、奥井雅美



※三森すずこの出演は、本人の体調を最優先に考慮した上で調整中。

