日本の東西南北のすみっこの駅に「すみっコぐらし」広告が出現！

2022年の今年、サンエックスの人気キャラクター「すみっコぐらし」が10周年を迎える。これを記念したプロジェクトの一環として、全国の東西南北のすみっこな駅に「すみっコぐらし」の広告が登場する。掲出期間は、2022年6月6日(月)から9月4日(日)までの3ヵ月間。すみっコたちが10周年の感謝を届ける第1弾広告は東京の渋谷と大阪の梅田にすでに掲出しており、今回はその第2弾となる。

「すみっコぐらし」はサンエックスが展開するキャラクター。2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めている。アニメ映画化も2回行われている。

電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい。日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現している。

今回のキャンペーンは「日本最北端の駅」「日本最南端の駅」「日本最西端の駅」「関東最東端の鉄道の終点」の4つの駅に「すみっコぐらし」の広告が掲出されるというもの。

東、西、南のすみっこ駅には6月6日(月)から、北のすみっこ駅には6月7日(火)から掲出される。北のすみっこ駅だけ、ヒントとして広告の全面が公開されている。

全国4ヵ所のすみっこ駅広告を見つけ、その画像をTwitterで投稿し、現在開催中の「すみっこでつながろうキャンペーン」に応募された方には、抽選で今夏開催予定のイベント招待券や10周年オリジナルグッズセットがプレゼントされる。

東西南北を制覇しようとすると、文字通り日本全国を縦横に踏破することになる今回のキャンペーン、実は1つの駅の広告の画像だけでも参加できるので、無理のない範囲でお楽しみいただきたい。

