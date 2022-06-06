6日のキリンチャレンジカップ2022で日本代表と対戦するブラジル代表のスターティングメンバーが発表された。
日本代表とはこれまでに12度対戦し、10勝2分で圧倒しているブラジル代表。2日に行われ5－1で勝利した韓国代表戦からはスタメンを4人入れ替え、ゴールマウスには日本代表FW南野拓実の同僚アリソンが立つ。ブラジルメディア『グローボ』は4－4－2を予想しており、両ウイングにハフィーニャとヴィニシウス・ジュニオール、2トップにルーカス・パケタとネイマールが並ぶことになりそうだ。
新国立競技場で行われる一戦は、19時20分からのキックオフを予定。試合の模様は日本テレビ系で全国生中継され、『TVer』での無料ライブ配信も行われる。
日本代表戦に臨むブラジル代表のメンバーは以下の通り。※ポジションは登録上◆■ブラジル代表 スターティングメンバー
▼GK
1 アリソン（リヴァプール／イングランド）
▼DF
13 ダニエウ・アウヴェス（バルセロナ／スペイン）＜cap.＞
4 マルキーニョス（PSG／フランス）
2 エデル・ミリトン（レアル・マドリード／スペイン）
6 ギリェルミ・アラーナ（アトレチコ・ミネイロ）
▼MF
8 フレッジ（マンチェスター・U／イングランド）
5 カゼミーロ（レアル・マドリード／スペイン）
7 ルーカス・パケタ（リヨン／フランス）
▼FW
19 ハフィーニャ（リーズ／イングランド）
10 ネイマール（PSG／フランス）
20 ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード／スペイン）
▽GK
12 ウェヴェルトン（パルメイラス）
▽DF
16 アレックス・テレス（マンチェスター・U／イングランド）
3 チアゴ・シウヴァ（チェルシー／イングランド）
▽MF
17 ブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル／イングランド）
14 ダニーロ（パルメイラス）
15 ファビーニョ（リヴァプール／イングランド）
11 フィリペ・コウチーニョ（アストン・ヴィラ／イングランド）
▽FW
18 ガブリエウ・ジェズス（マンチェスター・C／イングランド）
22 ガブリエウ・マリティネッリ（アーセナル／イングランド）
21 マテウス・クーニャ（アトレティコ・マドリード／スペイン）
9 リシャルリソン（エヴァートン／イングランド）
▽メンバー外
アレックス・サンドロ（ユヴェントス／イタリア）
ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル／イングランド）
レオ・オルチス（レッドブル・ブラガンチーノ）
ロドリゴ（レアル・マドリード／スペイン）