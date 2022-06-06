左からアリソン、ネイマール、ヴィニシウス、D・アウヴェス [写真]＝野口岳彦、Getty Images

　6日のキリンチャレンジカップ2022で日本代表と対戦するブラジル代表のスターティングメンバーが発表された。

　日本代表とはこれまでに12度対戦し、10勝2分で圧倒しているブラジル代表。2日に行われ5－1で勝利した韓国代表戦からはスタメンを4人入れ替え、ゴールマウスには日本代表FW南野拓実の同僚アリソンが立つ。ブラジルメディア『グローボ』は4－4－2を予想しており、両ウイングにハフィーニャとヴィニシウス・ジュニオール、2トップにルーカス・パケタとネイマールが並ぶことになりそうだ。

　新国立競技場で行われる一戦は、19時20分からのキックオフを予定。試合の模様は日本テレビ系で全国生中継され、『TVer』での無料ライブ配信も行われる。

　日本代表戦に臨むブラジル代表のメンバーは以下の通り。※ポジションは登録上

◆■ブラジル代表　スターティングメンバー

▼GK
1　アリソン（リヴァプール／イングランド）

▼DF
13　ダニエウ・アウヴェス（バルセロナ／スペイン）＜cap.＞
4　マルキーニョス（PSG／フランス）
2　エデル・ミリトン（レアル・マドリード／スペイン）
6　ギリェルミ・アラーナ（アトレチコ・ミネイロ）

▼MF
8　フレッジ（マンチェスター・U／イングランド）
5　カゼミーロ（レアル・マドリード／スペイン）
7　ルーカス・パケタ（リヨン／フランス）

▼FW
19　ハフィーニャ（リーズ／イングランド）
10　ネイマール（PSG／フランス）
20　ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード／スペイン）

◆□ブラジル代表　控えメンバー

▽GK
12　ウェヴェルトン（パルメイラス）

▽DF
16　アレックス・テレス（マンチェスター・U／イングランド）
3　チアゴ・シウヴァ（チェルシー／イングランド）

▽MF
17　ブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル／イングランド）
14　ダニーロ（パルメイラス）
15　ファビーニョ（リヴァプール／イングランド）
11　フィリペ・コウチーニョ（アストン・ヴィラ／イングランド）

▽FW
18　ガブリエウ・ジェズス（マンチェスター・C／イングランド）
22　ガブリエウ・マリティネッリ（アーセナル／イングランド）
21　マテウス・クーニャ（アトレティコ・マドリード／スペイン）
9　リシャルリソン（エヴァートン／イングランド）

▽メンバー外
アレックス・サンドロ（ユヴェントス／イタリア）
ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル／イングランド）
レオ・オルチス（レッドブル・ブラガンチーノ）
ロドリゴ（レアル・マドリード／スペイン）