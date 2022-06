『サンリオキャラクターズ』×『くら寿司』オリジナルグッズをゲット♪

回転寿司チェーン「くら寿司」では、サンリオのキャラクターとコラボし、6月10日(金)からオリジナルの豪華限定グッズが手に入る企画を実施する。

『シナモロール』のシナモンは、シナモンロールのようにくるんと巻いたしっぽがチャームポイント。遠い空の雲の上からやってきた子犬の男の子。現在行われている『サンリオキャラクター大賞』、先日発表された中間発表では1位となっており、今年最終結果で1位を獲得すれば、見事3連覇を果たすこととなる。

そんな人気キャラクターである ”シナモロール” がデビュー20周年を迎えることを記念し、本企画では、サンリオのキャラクターが ”シナモロール” をお祝いしている「お寿司パーティー」をテーマに、オリジナルデザインのグッズが多数登場する。

期間中に、寿司皿5枚でゲームができる「ビッくらポン」にて当たりがでると、 ”ハローキティ” や ”マイメロディ” などの人気キャラクターのグッズがもらえる!

導入10周年を迎えた、くら寿司独自開発の「抗菌寿司カバー鮮度くん」が各キャラクターのデザインになった「鮮度くんフィギュア」や、缶バッジなどコラボオリジナルデザインのグッズとなっている。

また、6月24日(金)からは、税込2500円(※お持ち帰りを含む)の会計ごとに、キュートなキャラクターたちが描かれたクリアファイル(全4種)を数量限定でプレゼントする。

さらに、原宿店限定で ”シナモロール” をイメージしたクレープ「アップルシナモンWクリーム」が登場。アップルコンポート、シナモン、カスタードを組み合わせた、りんごの甘みと柔らかさを堪能できるだけでなく、可愛いらしい見た目のスイーツとなっている。

ホイップは ”シナモロール” をイメージした『ブルー』と『ホワイト』を表現した、淡いブルーの空色を使用している。

すべてオリジナルデザインのアイテムであるが、「鮮度くんフィギュア」はくら寿司ならではのものなので、貴重なアイテムになりそう。この機会に、ぜひくら寿司で「サンリオキャラクターズ」とのコラボグッズやクレープを楽しもう♪

(C)2022 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L631475