お金を置くとポムポムプリンが中にしまっちゃう貯金箱がかわいい！

サンリオのポムポムプリンと一緒に楽しく貯金ができる貯金箱「ポムポムプリンBANK」が、2022年6月下旬に登場する。

ポムポムプリンはサンリオの人気キャラクター。

こげ茶色のベレー帽がトレードマークの、ゴールデンレトリバーの男のコ。のんびり屋で、好きな言葉は「おでかけ」、嫌いな言葉は「おるすばん」。くつ集めが趣味。飼い主のお父さんの革ぐつ、お母さんのサンダルなど、片っぽずつ、こっそり隠している。

サンリオキャラクター大賞2021年では2位、2022年の中間発表でも2位となっている。

「ポムポムプリンBANK」は、楽しくてかわいいギミックで、ポムポムプリンと一緒に楽しく貯金ができる貯金箱。

四葉のクローバーの形のお皿にお金を置くと、返事をしてポムポムプリンとお友だちのマフィンが登場、お金を取って隠れる。

セリフは16種類を収録。組み合わせによって256種類のおしゃべりを楽しめる。

お子さんが貯金の習慣を身に付けるのにも、大人がちょっとした日々の癒しを得るのにもオススメのアイテムだ。

(C) 2022 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L630913