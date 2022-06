宇多田ヒカル初の有料配信ライブ「Hikaru Utada Live Sessions from Air Studios」が、6月9日よりNetflixで全世界に向けて公開される。

このライブは今年1月に配信され、約5万人のファンが視聴したもの。Radiohead「In Rainbows - From the Basement」やエリック・クラプトン「LOCKDOWN SESSIONS」などのライブ映像を手がけてきたデイビット・バーナードが映像監督を務め、2016年のアルバム「Fantôme」以降、宇多田の作品を手がけているスティーヴ・フィッツモーリスが録音とミックスを担当した。

配信ライブの映像はオリジナルアルバム「BADモード」の初回限定盤に付属するDVD / Bru-rayにも収録されているが、海外のファンからの要望に応える形で世界公開が決定。Netflixで宇多田のライブ映像が公開されるのは、2019年に公開された全国ツアー「Hikaru Utada Laughter in the Dark Tour 2018」の映像作品以来で2作目となる。

またNetflixでの映像公開と同じく6月9日0:00にライブ音源の配信もスタート。各配信サイトで配信ライブの音源を楽しむことができる。

宇多田ヒカル「Hikaru Utada Live Sessions from Air Studios」収録曲

01. BADモード

02. One Last Kiss

03. 君に夢中

04. 誰にも言わない

05. Find Love

06. Time

07. PINK BLOOD

08. Face My Fears(English Version)

09. Hotel Lobby

10. Beautiful World(Da Capo Version)

11. About Me

12. Face My Fears(Japanese Version)(※音源にのみ収録)