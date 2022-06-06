宇多田ヒカル、初有料配信ライブがNetflixにて全世界公開

宇多田ヒカルが、初有料配信ライブ「Hikaru Utada Live Sessions from Air Studios」をNetflixにで2022年6月9日より全世界公開。同ライブ音源の配信もスタートする。

2022年1月19日に宇多田ヒカルにとって初の有料配信ライブ「Hikaru Utada Live Sessions from Air Studios」が開催された。本公演は2月23日に発売となった最新オリジナルアルバム『BADモード』の初回生産限定盤CDでもDVDとBru-rayで収録されている。

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Netflixでライブ映像が公開されるのは、2019年に公開された全国ツアー「Hikaru Utada Laughter in the Dark Tour 2018」の映像作品以来2作目となる。

また、宇多田ヒカルとして初の同ライブ音源配信も決定。Netflixと同じく6月9日0時より各配信サイトにてダウンロードおよびストリーミングで聴くことが可能となっている。

＜リリース情報＞

宇多田ヒカル

ライブ音源『Hikaru Utada Live Sessions from Air Studios』

配信日：2022年6月9日（木）

https://erj.lnk.to/G6t5Wd

=収録曲=

1. BADモード

2. One Last Kiss

3. 君に夢中

4. 誰にも言わない

5. Find Love

6. Time

7. PINK BLOOD

8. Face My Fears（English Version）

9. Hotel Lobby

10. Beautiful World（Da Capo Version）

11. About Me

12. Face My Fears （Japanese Version）※ライブ音源配信にのみ収録

宇多田ヒカルオフィシャルサイト：www.utadahikaru.jp