『ひつじのショーン』新作アニメーションが12月公開！ 15周年施策も続々

東北新社がライセンスを所有するイギリス発クレイ・アニメーション『ひつじのショーン』の新作アニメーションが、2022年12月に劇場公開決定。さらに、テレビシリーズの放送開始15周年施策情報が到着した。

『ひつじのショーン』は、イギリスのアードマン・アニメーションズ製作のクレイ・アニメーション。ショーンと仲間たちが繰り広げるドタバタコメディである本作品は、母国イギリスを飛び出して、今や世界170カ国で愛されている。

発明家のウォレスと忠犬グルミットによる大ヒットコメディー『ウォレスとグルミット、危機一髪!』(1995年/英)に初登場したひつじのキャラクターがショーンで、一気に人気者に。その後ショーンを主人公にしたスピンオフ作品として『ひつじのショーン』(2007年/英)がスタートし、現在Netflixでも好評配信中だ。

この度、テレビシリーズの放送開始15周年を記念して、『ひつじのショーン』にとって約3年ぶりとなる新作アニメーションが12月に劇場公開することが決定!

今回のストーリーの舞台はクリスマス! 多くの愛情を受けて15年のアニバーサリーイヤーを迎えたショーンが、日本のファンに贈るクリスマスプレゼント。

今年はショーンと一緒に特別なクリスマスをメェ~いっぱい楽しもう!

また、登録者数50万人を超える教育・保育系チャンネル「ボンボンアカデミー」とのコラボレーション動画の公開や、Twitterでのキャンペーン実施など、15周年を盛り上げる施策が今後も続々と発表予定。

今後の続報をお楽しみに!

>>>映画『ひつじのショーン』イメージやコラボ施策画像を見る(写真4点)

SHAUN THE SHEEP AND SHAUN'S IMAGE ARE TM AARDMAN ANIMATIONS LTD. 2022 (C) Aardman Animations Ltd 2021