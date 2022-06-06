吾峠呼世晴原作による「舞台『鬼滅の刃』其ノ参 無限夢列車」のメインビジュアル、公演日程、キャストなど全情報が公開された。

シリーズ3作目として、原作の無限列車でのエピソードを展開する「舞台『鬼滅の刃』其ノ参 無限夢列車」。9月10日から11日まで東京・TOKYO DOME CITY HALL、9月16日から25日まで京都・京都劇場、さらに凱旋公演として10月15日から23日東京・TOKYO DOME CITY HALLで実施される。

キャストは先日発表された竈門炭治郎役の小林亮太、煉獄杏寿郎役の矢崎広に加え、前作に引き続き我妻善逸役を植田圭輔、嘴平伊之助役を佐藤祐吾が演じる。また今作より、竈門禰豆子役に高橋かれん、炭治郎たちに立ちはだかる十二鬼月・魘夢役に内藤大希、猗窩座役に蒼木陣ら名を連ねた。

チケットの一般販売は8月20日10時からスタート。また6月24日12時7月6日23時59分まで、週刊少年ジャンプ電子版の定期購読者限定の抽選先行販売が実施される。

舞台「鬼滅の刃」其ノ参 無限夢列車

期間：2022年9月10日（土）～9月11日（日）

会場：東京都 TOKYO DOME CITY HALL

期間：2022年9月16日（金）～9月25日（日）

会場：京都府 京都劇場

日程：2022年10月15日（土）～10月23日（日）

会場：東京都 TOKYO DOME CITY HALL

スタッフ

原作：『鬼滅の刃』吾峠呼世晴（集英社ジャンプ コミックス刊）

脚本・演出：末満健一

音楽：和田俊輔

キャスト

竈門炭治郎：小林亮太

竈門禰豆子：高橋かれん

我妻善逸：植田圭輔

嘴平伊之助：佐藤祐吾

魘夢：内藤大希

猗窩座：蒼木陣

煉獄千寿郎：下川恭平

煉獄槇寿郎：細見大輔

煉獄杏寿郎：矢崎広

アンサンブル：飯島優花、大原万由子、黒沼亮、高原華乃、夛田将秀、丹下真寿美、千葉雅大、遥りさ、星賢太、米澤賢人、渡来美友

(c)吾峠呼世晴/集英社 (c)舞台「鬼滅の刃」製作委員会