明治安田生命J3リーグ第11節が4日と5日に行われた。

首位の鹿児島FCはホームでアスルクラロ沼津と対戦。17分に有田光希がミドルシュートを突き刺して先制すると、この1点が決勝点となり1-0で勝利した。鹿児島は4連勝で首位をキープしている。

2位のいわきFCはY.S.C.C.横浜と敵地で対戦。岩渕弘人がハットトリックを達成すると、鈴木翔大、嵯峨理久、有馬幸太郎も得点を記録し、6-0の大勝で6戦無敗となった。

藤枝MYFCは敵地で福島ユナイテッドFCに6-0で勝利した。19分に横山暁之が先制点を記録すると、32分に川島將、43分に久保藤次郎、46分に杉田真彦、57分に秋山貴嗣、89分に岩渕良太が追加点をマーク。10試合でわずか3失点だった福島を相手にゴールショーを演じ、Jリーグ通算100勝を達成した。

愛媛県ではJリーグ初の“伊予決戦”が実現した。ホームのFC今治は前半終盤に安藤智哉が先制を挙げると、77分に近藤高虎が貴重な追加点をマーク。2-0でライバルの愛媛FCを下し、公式戦4試合ぶりの白星を収めた。

SC相模原はギラヴァンツ北九州との打ち合いを3-2で制し、薩川了洋監督体制で初勝利。7試合ぶりに勝ち点3を手にした。一方、北九州は7戦未勝利となった。

最下位のガイナーレ鳥取は3位の松本山雅FCと0-0で引き分けた。鳥取はリーグ戦での連敗を「6」で止め、松本は直近のリーグ戦4試合で3度目のスコアレスドローとなった。

また、カターレ富山はカマタマーレ讃岐を下して3連勝。AC長野パルセイロを下したテゲバジャーロ宮崎は、3試合ぶりの白星で8戦無敗となった。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■試合結果

▼6月4日(土)

Y.S.C.C.横浜 0-6 いわきFC

SC相模原 3-2 ギラヴァンツ北九州

▼6月5日(日)

福島ユナイテッドFC 0-6 藤枝MYFC

ガイナーレ鳥取 0-0 松本山雅FC

FC今治 2-0 愛媛FC

テゲバジャーロ宮崎 1-0 AC長野パルセイロ

鹿児島ユナイテッドFC 1-0 アスルクラロ沼津

カターレ富山 1-0 カマタマーレ讃岐

FC岐阜 0-0 ヴァンラーレ八戸

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 鹿児島(26/+13)

2位 いわき(24/+16)

3位 松本(22/+8)

4位 藤枝(20/+9)

5位 福島(19/+5)

6位 富山(19/+3)

7位 宮崎(18/+7)

8位 今治(17/0)

9位 長野(16/0)

10位 岐阜(15/+4)

11位 愛媛(15/-2)

12位 沼津(13/-2)

13位 讃岐(11/-5)

14位 相模原(10/-6)

15位 北九州(9/-6)

16位 八戸(7/-9)

17位 鳥取(5/-15)

18位 YS横浜(5/-20)

◆■次節の対戦カード

▼6月11日(土)

14:00 松本 vs 藤枝

▼6月12日(日)

13:00 沼津 vs YS横浜

14:00 八戸 vs 遠鳥

14:00 岐阜 vs 鹿児島

14:00 讃岐 vs いわき

14:00 北九州 vs 福島

14:00 宮崎 vs 富山

16:00 長野 vs 愛媛

16:00 今治 vs 相模原

