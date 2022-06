明治安田生命J2リーグ第20節が4日と5日に行われた。

首位のベガルタ仙台は、敵地でジェフユナイテッド千葉と対戦。48分にゴール前のこぼれ球をブワニカ啓太に押し込まれると、50分にはDFラインの背後を取られて見木友哉の追加点を許し、0-2の敗戦で6試合ぶりの黒星となった。一方、千葉はリーグ戦3連勝となった。

仙台を勝ち点差「1」で追いかけるアルビレックス新潟は、敵地で徳島ヴォルティスと対戦。19分にPKで徳島の先制を許したものの、44分に谷口海斗が試合を振り出しに戻す。試合終了間際には小見洋太がネットを揺らしたが、オフサイドの判定で逆転とはならず、1-1の痛み分けに終わった。

新潟と勝ち点で並ぶ3位横浜FCは、ホームで東京ヴェルディと対戦。54分にコーナーキックで平智広の先制点を許したが、わずか1分後、キックオフからのシンプルな攻撃で試合を振り出しに戻す。ガブリエウがロングボールを放り込み、こぼれ球を拾ったイサカ・ゼインがネットを揺らした。お互いに追加点は生まれず、試合は1-1のドローで終わった。

この結果、勝ち点「39」で3チームが並び、得失点差で新潟が首位に浮上。仙台は2位に後退し、横浜FCは3位のままとなっている。

ファジアーノ岡山はホームでツエーゲン金沢と対戦。岡山は6分と10分にコーナーキックから早々に2点を奪うと、26分に1点を返されたものの、34分にステファン・ムークが相手GKとの一対一を制して追加点を奪取。39分にハン・イグォンがスルーパスに抜け出してリードを広げ、前半アディショナルタイム2分にはチアゴ・アウベスがPKを沈める。60分に退場者を出した金沢の反撃を許さず、岡山は5-1で大勝した。

ホームにFC琉球を迎えたモンテディオ山形は12分に先制。加藤大樹のミドルシュートが相手に当たってゴールに吸い込まれた。70分にチアゴ・アウベスが河合秀人のクロスに頭で合わせてリードを広げると、79分には小西雄大のピンポイントクロスから野田裕喜がヘディングシュートを押し込む。83分には鈴木国友がカウンターを完結させてダメ押しの4点目。87分に山田拓巳が2枚目のイエローカードを受け取り退場したものの、4-0の快勝で公式戦3試合ぶりの勝利を手にした。

V・ファーレン長崎は栃木SCとの打ち合いを3-2で制した。32分にコーナーキックからカルロス・グティエレスの先制点を許したものの、48分に澤田崇が同点ゴールを挙げると、70分に植中朝日が逆転ゴールを記録する。しかし、75分に再びCKからC・グティエレスにネットを揺らされ、試合は振り出しに戻る。それでも、長崎は後半アディショナルタイム1分に勝ち越す。自陣でボールを奪ったクリスティアーノがドリブルでペナルティエリア手前までボールを運び、右足を振り抜いて強烈なミドルシュートを突き刺した。

また、いわてグルージャ盛岡はヴァンフォーレ甲府を1-0で下して4試合ぶりに勝利し、J2昇格後待望のホーム初勝利となった。レノファ山口FCは後半アディショナルタイム7分の決勝点でザスパクサツ群馬に劇的な逆転勝利を収め、6試合ぶりの白星となった。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■試合結果

▼6月4日(土)

徳島ヴォルティス 1-1 アルビレックス新潟

ファジアーノ岡山 5-1 ツエーゲン金沢

▼6月5日(日)

ブラウブリッツ秋田 2-2 ロアッソ熊本

モンテディオ山形 4-0 FC琉球

大宮アルディージャ 0-2 水戸ホーリーホック

ジェフユナイテッド千葉 2-0 ベガルタ仙台

横浜FC 1-1 東京ヴェルディ

レノファ山口FC 2-1 ザスパクサツ群馬

大分トリニータ 3-1 FC町田ゼルビア

いわてグルージャ盛岡 1-0 ヴァンフォーレ甲府

栃木SC 2-3 V・ファーレン長崎

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 新潟(39/+17)

2位 仙台(39/+11)

3位 横浜FC(39/+8)

4位 山形(30/+12)※2試合未消化

5位 岡山(29/+7)※1試合未消化

6位 町田(29/+5)

7位 千葉(29/+2)

8位 熊本(29/-2)

9位 大分(28/+4)

10位 長崎(28/+1)

11位 金沢(27/-2)

12位 甲府(26/-1)

13位 秋田(26/-6)

14位 水戸(25/+1)

15位 東京V(25/0)

16位 徳島(24/+6)

17位 山口(24/0)

18位 群馬(22/-5)

19位 栃木(21/-8)

20位 大宮(18/-13)

21位 岩手(17/-21)※1試合未消化

22位 琉球(15/-16)

◆■次節の対戦カード

▼6月11日(土)

18:00 甲府 vs 千葉

18:00 金沢 vs 横浜FC

18:00 徳島 vs 仙台

18:30 琉球 vs 長崎

19:00 大分 vs 新潟

▼6月12日(日)

13:00 山口 vs 岡山

14:00 秋田 vs 大宮

14:00 水戸 vs 山形

14:00 町田 vs 熊本

18:00 群馬 vs 栃木

18:00 東京V vs 岩手