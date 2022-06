【ディズニーフラッグシップ東京】記念日にピッタリ！名前入りぬいぐるみを作ってきた！

あなただけの ”世界でたったひとつ” のぬいぐるみが作れちゃう♪ オーダーメイドシリーズ『D-Made(ディーメイド)』を、ディズニーフラッグシップ東京で体験してきた!

『D-Made』とは、欲しいディズニーストアグッズを自分でデザインできるオーダーメイドシリーズ。約100種類のアートから好きなデザインを選び、Tシャツやパーカー、トートバッグ、アートパネルと組み合わせてオリジナルグッズを作れたり、好きなキャラクターのぬいぐるみの足裏に名前や日付、メッセージなどが入れられたり、自分だけのディズニーストアグッズを作ることができるサービスです。

今回は、ディズニーフラッグシップ東京のB1階にある『D-Made』のラボで、実際に名入れぬいぐるみを作ってきたので、その様子をご紹介! 誕生日や結婚式、出産祝いなどの特別なギフトにとってもオススメなので、ぜひ参考にしてください♪

※『D-Made』は、ディズニー公式オンラインストア shopDisney(ショップディズニー)と、ディズニーフラッグシップ東京のみで受けられるサービスです。

【1.まずはオーダーメイドする商品を選ぼう!】

注文はB1階にあるタッチパネルから行います。はじめにタッチパネルで『アートプリント』と『名入れぬいぐるみ』のどちらかを選択します。今回は『名入れぬいぐるみ』を作るので、そちらを選択!

次にぬいぐるみを選んでいきます。ミッキー、ミニー、くまのプーさん、ユニベアシティ、nuiMOs(ぬいもーず)から選べます! 今回は、ディズニー&ピクサー映画『バズ・ライトイヤー』の公開がまもなくということで、ユニベアシティの中から、バズ・ライトイヤーモチーフの『ブレイブバディ』を選びたいと思います!

(C)Disney (C)Disney/Pixar

(C)Disney. Based on the ”Winnie the Pooh” works by A.A.Milne and E.H.shepard.

(C) & TM Lucasfilm Ltd. (C)2022 MARVEL

【2.次は名前や日付などを入力しよう!】

いよいよ、ぬいぐるみに入れる名前や日付を入力していきます。ぬいぐるみの種類や大きさによって入力できる内容は変わってきますが、大きなぬいぐるみだと、メッセージ、名前、日付、体重、身長など、入力できる内容の幅が広がるようです♪

ユニベアシティでは、名前のイニシャルと年号or日付を入れることができるそうなので、さっそく入力していきます。

▲今回は夫と私のイニシャル、結婚記念日を入れました! 記号は、アンド、ハート、ドットから選べます。

【3.あとはレシートを渡して完成を待つだけ!】

すべての入力が終わり決定を押すと、横からレシートが出てきました。このレシートをキャストの方に渡します。

なんとディズニーフラッグシップ東京では、注文をしてから30分ほどで商品を受け取ることができます! とても大きな店舗なので、お買い物を楽しみながら完成を待つことができます♪(※店舗の混雑状況によって、完成時間が前後する場合がございます。)

そしてついに ”世界でたったひとつ” の名入れぬいぐるみを受け取るときが……!

とっても簡単に名入れぬいぐるみを作ることができました!

【番外編 ほかのオーダーメイド商品について】

今回は名入れぬいぐるみをオーダーメイドしましたが、はじめの画面でアートプリントを選ぶと、Tシャツ、パーカー、トートバッグ、アートパネルのオリジナルグッズを作ることもできます。

選べるデザインの中には、ディズニーフラッグシップ東京限定アートも! ほかにも、ディズニープリンセスが集合したデザインや、スター・ウォーズ、マーベル、ナショナルジオグラフィック、20世紀スタジオのシンプソンズのデザインなど、どれにするか悩んでしまうほど多くのデザインがあります。

【まとめ】

簡単に注文できて、その日のうちに受け取ることのできる、ディズニーフラッグシップ東京の『D-Made』のラボ。「こんなにオーダーメイド商品が気軽に作れるんだ!」とびっくりしました。ディズニーが好きな方であれば、注文する過程もワクワクすること間違いなしです! ギフトに最適な『D-Made』で、スペシャルな贈り物を作ってはいかがでしょうか?

▲完成したイニシャル・日付入りの『ブレイブバディ』。あごのひげがキュート! 足裏エンブレムには『PIXAR UniBEARsity』の頭文字『PU』のロゴが入っています。

