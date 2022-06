『トムとジェリー』期間限定のPOP UP STORE♪ ＠ブックファースト阪急西宮ガーデンズ店

ブックファースト阪急西宮ガーデンズ店にて、ワーナー ブラザース ジャパン合同会社 ワーナー・ブラザース コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、「トムとジェリー POP UP SHOP in BOOKSTORE」を2022年6月2日(木)〜6月30日(木)の期間限定でオープンする。

80年以上にわたり世界中で愛され続けている『トムとジェリー』。今回開催されるPOP UP STOREでは、そんな『トムとジェリー』のおちゃめなグッズがたくさん取り揃えられている。

イベントでしか手に入らない限定グッズや、アニメの様々なシチュエーションでトムとジェリーがおかしな姿になってしまったシーンをグッズ化。アニメーションならではのコミカルでポップなデザインは、普段の生活に元気を与えてくれそう♪

対象商品を2200円(税込)以上お買い求めのお客様には、ノベルティとして缶バッジ1点をランダムでお渡しされる。本屋さん限定企画ということで、トムとジェリーが本を持っているシーンをセレクト!

ゆっくり読書を楽しむふたりも素敵だが、トムを驚かそうとしているジェリーのシーンは、今にも喧嘩が始まりそう♪ どれもふたりのキャラクターらしさがあり、素敵なアイテムとなっている。

ぜひこの機会に仲良し(?)のふたりの限定グッズを手に入れよう!

☆『トムとジェリー』POP UP STORE限定販売商品やノベルティの缶バッジを見る(写真11点)>>>

TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & TM Turner Entertainment Co. (s22)