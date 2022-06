JリーグYBCルヴァンカップ・プレーオフステージ第1戦が4日に行われた。

サンフレッチェ広島は敵地で北海道コンサドーレ札幌と対戦。24分にコーナーキックのこぼれ球に反応した東俊希のミドルシュートで先制する。65分には満田誠がドリブルで自陣からペナルティエリア手前まで運び、ラストパスを受けたジュニオール・サントスがミドルシュートを沈めてリードを広げる。87分にはハーフウェーライン付近でのボール奪取からJ・サントスがカウンターを完結させ、トドメの3点目を奪取。敵地で3-0の快勝を収めた。

名古屋グランパスはホームで京都サンガF.C.と対戦。名古屋は15分にマテウス・カストロの折り返しに稲垣祥が合わせて先制。43分に京都の川﨑颯太が2枚目のイエローカードで退場して数的有利を得る。49分には再びマテウスの折り返しに稲垣が合わせてリードを広げると、58分に1点を返されたものの、63分にコーナーキックの流れから丸山祐市が再び2点差とする。73分にマテウスがGKとの一対一を制すと、81分には相手のミスからマテウスが再びネットを揺らす。試合終了間際には相馬勇紀が直接フリーキックを突き刺し、名古屋は6-1の大勝でプライムステージ進出をほぼ確実なものにした。

セレッソ大阪は湘南ベルマーレとの接戦を1-0で制して先勝。81分に清武弘嗣が右コーナーキックからアウトスイングのボールを送ると、鳥海晃司がドンピシャのヘディングシュートで押し込んだ。

アビスパ福岡vs鹿島アントラーズは、23分にホームチームが先制。ロングボールに抜け出した田中達也が、左サイドの深い位置からマイナス方向へと折り返し、グラウンダーのボールに山岸祐也が合わせて押し込んだ。追加点こそ奪えなかったものの、1点を守り切った福岡が先勝した。

第1戦の試合結果と第2戦の対戦カードは以下の通り。

◆■プレーオフ第1戦・試合結果

北海道コンサドーレ札幌 0-3 サンフレッチェ広島

名古屋グランパス 6-1 京都サンガF.C.

セレッソ大阪 1-0 湘南ベルマーレ

アビスパ福岡 1-0 鹿島アントラーズ

◆■プレーオフ第2戦・対戦カード

▼6月11日(土)

15:00 鹿島 vs 福岡

16:00 広島 vs 札幌

18:00 湘南 vs C大阪

18:30 京都 vs 名古屋