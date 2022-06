“寝坊”で帰省できず…吉田トオル「親父に『お母さんを悲しませるな!!』って、すっげぇ怒られた」

ロックバンド MUCCのヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。5月28日(土)の放送では、6月9日の「MUCCの日」にリリースされるニューアルバム『新世界』特集の第2弾として、MUCCのサポートキーボーディスト・吉田トオルさんが登場! “最近、密かにやらかしたこと”について話を伺いました。

トオル:4月にDISCO VOLANTE(ディスコ ボランテ/吉田さんが参加している4人組のバンド)のツアーで大阪2daysがあったんで、ちょっとだけ実家に帰ろうかなと思ったんですよ。コロナになってから3年も帰省できなかったので。それで(親に)「明日、ちょっと顔を見に帰るわ」って連絡したんだけど、(帰省する前日に)朝7時まで飲んじゃって起きられなくて(笑)。

逹瑯:ハハハハ(笑)。なんなら“そろそろ準備して出かけなきゃなー”っていう時間ですもんね。

トオル:そう(笑)。そうしたら、ちょうど親から電話がかかってきたので「ごめーん。寝坊したから行けないわ」って言ったら、親父に「お母さんを悲しませるな!!」って、すっげぇ怒られて(笑)。

逹瑯:ハハハ! お母さんがすごく楽しみにしていたんだ(笑)。

トオル:でも、このあいだのMUCCの味園でライヴをした日(大阪・味園ユニバースにて開催されたアコースティックライヴ「MUCC 結成記念日~Beginning of the 25th Anniversary~Special Acoustic in 味園ユニバース」)に、3年ぶりに帰らせていただきました。

――そして、帰省中で運命的な出来事が!

トオル:母親が断捨離したいからと「これは捨てていいの?」って箱を持ってきたんですよ。そのなかには、ちょっとしたメモ帳や日記、手紙とかが入っていて、チラチラっと見ていたら、「音楽がやりたい。踊らせたい。楽しませたい。笑わせたい」って、言霊のような覚え書きが出てきて。

その最後に、「あぁ、できんのかなぁ? 俺の音楽……」みたいなことが書かれてあって。で、メモの日付を見たら20歳だった年の1月ぐらいで「あ! 俺、この3ヵ月後に東京に行ってる!」って思って。Sakura(櫻澤泰徳)がいるバンドに呼ばれて、東京に行ってんのよ。

逹瑯:おー! そして、DISCO VOLANTEが立ち上がった年に、それをもう1回見たと!

トオル:あ、本当だね! だから“(夢を)体現できてるな”って実感できたのがすごく刺激的だった。

逹瑯:いいタイミングでしたね! もしDISCO VOLANTEのライヴタイミングで寝坊せずに(実家に)戻っていたら、たぶん味園のときは帰ってないですよね?

トオル:帰ってないです。

逹瑯:そうしたら、たぶん見つけるタイミングがちょっとずれていたかもしれませんよね。

トオル:たしかにね。あ~、それもあるかも。“流れができているのかなぁ”って思うよね。寝坊して良かった(笑)。

逹瑯:そういう運命めいたものについて考えると、“すごいなぁ”って思いますね。

6月4日(土)放送の「JACK IN THE RADIO」は、MUCCのギタリスト・ミヤさんが登場します!

