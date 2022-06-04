グラビアアイドルの花咲れあが6月2日、自身のTwitterを更新しランジェリーショットを披露した。

  • 花咲れあ

花咲は「前からも横からも好き??」とツイートし、ランジェリー姿での前面＆側面美ボディショットを披露。この投稿にファンからは「全部素敵」「最高すぎる」「360度大好き」といった声が寄せられた。

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