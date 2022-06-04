グラビアタレント似鳥沙也加が6月3日、自身のTwitterを更新し美ボディオフショットを披露した。

  • 似鳥沙也加

似鳥は「撮影風景です!」とツイートし、美バストを押さえたセクシーボディオフショットを披露。この投稿にファンからは「撮影風景嬉しい!」「スタイル本当にキレイ!」「めちゃくちゃ癒される」「腹筋の仕上がり凄いですね」といった声が寄せられた。