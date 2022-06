Novel Coreが本日6月3日に神奈川・KT Zepp Yokohamaでワンマンライブ「1st ONEMAN LIVE “I AM THE TROUBLE”」を開催した。

このライブでNovel Coreはバンド編成で新旧の楽曲を披露。ゲストとしてZeebra、SKY-HI、Hina(FAKY)、Aile The Shotaが登場し、会場のボルテージが引き上げた。

ここでNovel Coreは8月3日に2ndアルバム「No Pressure」をリリースすることを発表。アルバムについて「“No Pressure”は決して“プレッシャーがない”ということではなく、プレッシャーの存在を"受け入れた"からこそ恐れず前進するという意味なので、これからも一緒に着いてきてほしい」と語り、アルバムを象徴する楽曲「No Pressure」を初披露した。この曲はアルバムリリースに先駆け、6月8日に配信リリースされる。