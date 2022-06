7人組ガールズグループ・CLASS:y、MVティザー映像公開

平均年齢16歳の新人ガールズグループ・CLASS:yが、2022年6月22日にデビューシングル『SHUT DOWN -JP Ver.-』をリリース。収録曲「SAME SAME DIFFERENT -JP Ver.-」のティザー映像が公開された。

同グループは、韓国の大型グローバルオーディション番組『放課後のときめき』から、勝ち抜いた精鋭7人で結成。先月韓国デビューし、2枚目のミニアルバム『LIVES ACROSS』でカムバックを控えている彼女たちは、6月18日に3年振り対面イベントとして開催される韓国の音楽祭「第28回ドリームコンサート」のステージに登場する。「ドリームコンサート」は、1995年から続いている大規模なK-POPコンサートで、これまでK-POPを代表する人気アーティストたちがステージに立ってきた。

日本デビューシングルより公開されたMVティザー第一弾は、『放課後のときめき』出演時から、成熟した彼女たちの姿を観ることができる。

現在、日本公式TikTokアカウントも開設され、ジャケットメイキング映像など、TikTokでしか見れない限定コンテンツを公開している。

<リリース情報>

CLASS:y

デビューシングル『SHUT DOWN -JP Ver.-』

発売日:2022年6月22日(水)

<イベント情報>

「CLASS:y JAPAN DEBUT FANMEETING」

2022年6月27日(月)/ 6月28日(火)東京・豊洲PIT

時間:両日ともOPEN 17:00 / START 18:00分

料金:

①”CLASS:y FANCLUB” 先行販売 7700円

②一般販売 8800円

※全席指定

