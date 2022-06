実写化最新作『ピノキオ』ディズニープラスで9／8独占配信！ 特報解禁

『アラジン』『美女と野獣』に続き、ディズニーが贈る実写化最新作『ピノキオ』がディズニープラスで2022年9月8日(木)に独占配信決定。キービジュアル&特報が解禁となった。

これまで、美しいメロディーと共に数々の名曲を世に贈りだしてきたディズニー。その中でも全世界の誰もが必ず一度は耳にした事のある珠玉の名曲「星に願いを(When You Wish Upon a Star)」を生んだ名作アニメーション『ピノキオ』が実写映画化。

この度、魅力あふれるキャラクターと映像美、珠玉の名曲で魅了するファンタジックな作品『ピノキオ』の配信日が9月8日(木)に決定!

さらに、命を授かったピノキオが楽しそうに歩く姿を披露するキービジュアル、そしてついにお披露目された本作初の映像、『星に願いを(When You Wish Upon a Star)』が感動を誘う特報が解禁となる。

『シンデレラ』(2015年)では『夢はひそかに』、『美女と野獣』(2017年)では『美女と野獣』、『ライオン・キング』(2019年)では『サークル・オブ・ライフ』、そして『アラジン』(2019年)では『ホール・ニュー・ワールド』と、数々のディズニー・アニメーションの傑作を圧巻の映像美と名曲で彩り、実写映画化を成功させてきたディズニーの新たな実写映画化プロジェクト、ディズニーを象徴する楽曲『星に願いを(When You Wish Upon a Star)』と共に美しい物語を描く『ピノキオ』の初映像。

孤独に暮らす風変わりなおじいさんゼペット。彼が作った木彫りの男の子の人形に ”ピノキオ” と名付け、いつか命が宿るよう星に願いをかけていた。そんなある夜、ゼペットの願いが届き妖精ブルー・フェアリーがピノキオに命を授ける。ゼペットはまるで自分の息子のようにピノキオを可愛がり、またピノキオ自身もいつか本物の子供になりたいと願うようになる。

純真無垢で何も知らないピノキオは色んな仲間たちと出会ったり、誘惑や試練に翻弄されながら、想像もしなかった大冒険が始まっていく―。

トム・ハンクス演じるゼペット、シンシア・エリヴォ演じるブルー・フェアリーのほか、ピノキオの ”良心” である緑色のコオロギ、ジミニー・クリケットの姿もお披露目。さらに名曲『星に願いを(When You Wish Upon a Star)』のワンフレーズが流れ、感動の予感溢れる特報となっている。

本作の監督には「バック・トゥ・ザ・フューチャー」シリーズを始め、『フォレスト・ガンプ/一期一会』(1994)では第67回アカデミー賞(R)で作品賞・監督賞を受賞したロバート・ゼメキス。ピノキオを作ったおじいさん ゼペット役には『フィラデルフィア』(1993)『フォレスト・ガンプ/一期一会』(1994)で2度のアカデミー賞(R)主演男優賞に輝く名優トム・ハンクス。

ゼペットの ”願い” を叶え、木彫りの人形ピノキオに命を与えるブルー・フェアリー役には、アカデミー賞(R)主演女優賞&歌曲賞にノミネートされた演技のみならず、その圧倒的な歌唱力で、トニー賞主演女優賞の受賞歴を持つ女優兼シンガーソングライター、ミュージカル女優と様々な顔をもつシンシア・エリヴォ。

ピノキオを ”よい子” に導く「良心」をブルー・フェアリーから任されたコオロギのジミニー・クリケット役の声優には、『インセプション』(2010)などで知られるジョセフ・ゴードン=レヴィット。ピノキオの声優はベンジャミン・エバン・アインワース(『ザ・ホーンティング・オブ・ブライマナー』)、コーチマン役にルーク・エヴァンズ(『美女と野獣』)と、『ピノキオ』の物語を語るために映画界の超実力者たちが盤石の布陣を組む。

ディズニー映画のオープニング、シンデレラ城の映像で使用されている楽曲『星に願いを(When You Wish Upon a Star)』を生んだ『ピノキオ』。

ロバート・ゼメキスと名優トム・ハンクスの手で2022年、ファンタジックによみがえる実写映画『ピノキオ』は、9月8日(木)よりディズニープラスにて独占配信開始!

(C)2022 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved