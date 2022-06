INI 髙塚大夢＆佐野雄大「見習う部分が多いね」同期アーティストから受けた刺激

グローバルボーイズグループ・INIがパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「From INI」。毎週金曜深夜の2時間、INIの“今”をダイレクトに届けます。5月20日(金)の放送では、髙塚大夢と佐野雄大が、同日デビューの同期アーティスト・BE:FIRSTと初共演した日の感想を語りました。

INIは、サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」から誕生した11人組です。2021年11月にファーストシングル「A」でデビュー。2022年4月20日(水)にセカンドシングル「I」をリリースしました。

今回は前半の25時台に藤牧京介、尾崎匠海、松田迅、後半の26時台に髙塚大夢、佐野雄大の計5人が登場。後半パートでは、7人組ボーイズグループ・BE:FIRSTの最新シングル「Bye-Good-Bye」をオンエアした際に、4月17日(日)に初共演した番組イベント「JFN EARTHDAY SPECIAL TO THE FUTURE From INI」を振り返りました。

――「めっちゃ仲良くしてくれて、嬉しいな~」

髙塚:アースデイのことで記憶に残っていることってある?

佐野:あります! あります! 初めて生でBE:FIRSTがパフォーマンスされているのを見たんですけど、表情管理がずっとすごかった。

髙塚:それな!

佐野:カメラに映っていないときや、壁と向き合っている立ち位置などでも、表情をちゃんとしていて「すごいな」と思った。

髙塚:うんうん! いい人たちでしたね。終わったあとに話もしましたが、雄大は……。

佐野:RYOKIさん! 俺は、大人数の場では人見知りしちゃうんですよ。あのときも人が多くて、誰と話したらいいかわからなくてソワソワしていて(笑)。集合写真を撮るときも端っこのほうにいたんだけど、RYOKIさんが「ハイトーン同士で一緒に撮ろう!」って言ってくれて。

髙塚:言ってたね!

佐野:「ありがとうございます~!」って(笑)。めっちゃ仲良くしてくれて、嬉しいな~って。「コミュ力すごい!」って思いました。

髙塚:フレンドリーでね。

佐野:みんな、めっちゃフレンドリーやった!

――「俺らは精神年齢が低いから、見習う部分が多いね」

髙塚:俺はJUNONさんと話をしたね。「歌とか素晴らしいです」という話とか、ダンス未経験であんなにすごく踊ったりするから、「本当にすごいです」って。

佐野:話している温度感が、めっちゃ合っている気がした。

髙塚:落ち着いた人だよね(笑)。だから話しやすかったわ。嬉しかったですね。

佐野:新しい刺激を受けるというか、感慨深いものがあったよな。

髙塚:同年代の芸能界の人とか(知り合える機会が)あまりないじゃん? だから打ち解けたというか、友達とまではいかないかもしれないけど、いい意味で気持ちがなごんだというか。仲間が増えた感じ?

佐野:俺は、自分がめっちゃ子どもに感じた。みんなが落ち着いていて、中身が大人やなって思った。

髙塚:わかるわかる(笑)。俺らは精神年齢が低いから、見習う部分が多いね。

佐野:めちゃめちゃ多い! ここでは語り切れないくらい多かった(笑)。またどこかでお会いしたいですね。

髙塚:よろしくお願いします!

◇

この放送の「聴き逃し配信」は、 TOKYO FMの音声サービス「AuDee(オーディ)」でも聴くことができます。

<番組概要>

番組名:From INI

放送日時:毎週金曜25:00~27:00

パーソナリティ:INI

番組Webサイト:https://audee.jp/program/show/59121